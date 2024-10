UFFICIALE – 1 punto di penalizzazione, cambia la classifica in Italia

Arriva una pessima notizia per il club italiano e per la classifica che cambia dopo che è arrivata l’ufficialità da parte del Giudice Sportivo che ha inflitto 1 punto di penalizzazione al club.

Brutte conferme in Italia dove un club è stato punito per delle irregolarità e adesso è ufficiale quindi la penalizzazione che cambia la classifica in maniera definitiva. Adesso dovrà lottare con le unghie e con i denti ancora di più il club italiano dopo questa decisione presa dal Giudice Sportivo.

E’ arrivata proprio in queste ore l’ufficialità che cambia la classifica di calcio in Italia vista la penalizzazione di un club che dovrà quindi pagare in questo modo per ciò che ha fatto in maniera irregolare. Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano il possibile ricorso che può effettuare il club, ma non ci sono buone notizie.

Penalizzazione in Serie C: la nuova classifica

Momento difficile per il club che ora dovrà fare i conti con quella che è stata la decisione del Giudice Sportivo che non lascia scampo a possibili cambi decisionali. Perché è arrivata la conferma in merito a quella che è la sanzione decisa con la penalizzazione in classifica.

Adesso è anche ufficiale, perché è arrivata la penalizzazione di un punto in classifica alla Turris Calcio per irregolarità amministrative. Niente da fare, è stata questa la sanzione che è stata decisa in queste ore dal Giudice Sportivo che ha svelato tutto con un comunicato sul sito della Lega.

Adesso la Turris è ancora più a rischio retrocessione per come è partita in questo inizio di stagione con soli 6 punti con 1 vittoria e 3 pareggi e 4 sconfitte in 8 partite giocate che piazzano la squadra campana al penultimo posto. Adesso però arriva la stangata con un altro punto tolto in classifica vista la penalizzazione.

E’ arrivata l’ufficialità che conferma quindi che per questioni amministrative irregolari la Turris Calcio ora in Serie C c’è la penalizzazione in classifica per il club che si ritrova a 5 punti adesso e dovrà affrontare il resto della stagione con un handicap importante che può essere decisivo ai fini di quelli che sono gli obiettivi stagionali come la salvezza.

Vedremo se ci sarà un ricorso per la Turris che però non sembra poter andare a fare qualcosa di concreto per abolire il punto di penalizzazione in classifica.