Torino, svincolato di lusso in attacco: ha vinto tutto

Il Torino vive il dramma dell’infortunio di Duvan Zapata che sarà fuori per il resto della stagione: hanno scelto uno svincolato di lusso.

Trovare un attaccante come Zapata è difficilissimo per il Toro, visto che era capitano, leader e grandissimo goleador, oltre che fondamentale in termini di gioco per i granata, con la sua fisicità e le caratteristiche da prima punta classica ma con grande velocità, pronto a disintegrare fisicamente le difese avversarie.

Il Torino si è messo alla ricerca di un sostituto di Duvan Zapata e ora spunta un nome straordinario per Paolo Vanoli che deve scegliere a chi affidare il centro dell’attacco.

Calciomercato Torino, scelto il nuovo attaccante

Il Torino ha perso Duvan Zapata che molto probabilmente tornerà in campo solo nel prossimo campionato, quando sarà già iniziato, visto che rischia fino a un anno per recuperare totalmente dalla tripla lesione. E per questo motivo ci sono molti nomi che stanno iniziando a girare nell’orbita granata per sostituire il centravanti colombiano.

Paolo Vanoli e Davide Vagnati stanno valutando attentamente le caratteristiche che servono per sostituire degnamente Zapata e stanno valutando diversi nomi per arrivare alla figura giusta per il futuro immediato.

Secondo le ultime notizie di mercato sul Torino, ora i granata hanno un ventaglio di nomi tra cui scegliere e sono vicini alla decisione finale.

Torino su Choupo-Moting: è svincolato

Il Torino valuta il nome di Eric Maxim Choupo-Moting come prossimo attaccante. L’attaccante camerunense ha vissuto esperienze importantissime negli ultimi anni, con PSG e Bayern Monaco, con cui è stato protagonista assoluto soprattutto in Champions League ma ora, a 35 anni, non ha ancora intenzione di dire addio al calcio e sta valutando le nuove proposte che gli stanno arrivando.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Torino sta provando a capire se si può chiudere subito per Choupo-Moting. Paolo Vanoli ha bisogno di un nuovo attaccante sin da subito per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e per questo ha chiesto al club di accelerare.

Si andrà avanti sicuramente con Sanabria e Che Adams nelle prossime partite, ma poi a gennaio servirà anche un altro titolare per tenere alta l’asticella. Anche acquistando ora Choupo-Moting, infatti, potrà essere inserito nella lista della Serie A solo dal 1° gennaio.

Choupo-Moting al Torino: esperienza e qualità per Vanoli

Choupo-Moting al Torino sarebbe un colpo eccezionale per i granata per continuare a puntare sulla qualità e sull’esperienza di un grande campione che in carriera ha vinto praticamente tutto ed è stato perno centrale per due top club come PSG e Bayern Monaco, nonostante fosse estremamente sottovalutato.

Il Torino sta provando a chiudere velocemente per Choupo-Moting, attaccante più simile a Zapata e capace di prendersi sulle spalle tutto il Toro per portarlo in alto.