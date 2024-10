Serie A, un club vicino al fallimento: la conferma del dirigente

Pessime notizie per il mondo del calcio italiano e la Serie A che ora ha appreso la notizia dal dirigente che ha fatto un annuncio inaspettato che spiazza tutti con un club a rischio fallimento.

Arrivano aggiornamenti molto preoccupanti riguardo il quadro della situazione che ora mette davvero in pericolo anche lo stesso svolgimento regolare del campionato italiano di Serie A perché un club rischia il fallimento. Un momento davvero difficile questo per i tifosi che già non possono essere felici dei risultati sportivi della squadra, in più dietro ci sarebbero questioni societarie molto gravi e preoccupanti.

Attenzione quindi a ciò che può accadere da un momento all’altro con la società pronta a farsi da parte con gli attuali proprietari che sono disposti a vendere il club al miglior offerente, ma senza offerte si rischia il fallimento. Possibile svolta già nelle prossime settimane perché ora ci sono delle nuove notizie a riguardo.

Fallimento di un club di Serie A, c’è la conferma

Arrivano novità importanti in merito a quello che è il futuro di un club di Serie A che rischia il fallimento. Un fulmine a ciel sereno perché ciò che è stato scoperto è davvero incredibile, adesso di spera di poter riuscire ad ottenere qualche notizia positiva in merito a quanto accaduto e raccontato.

Deve provare una vera impresa Alberto Gilardino in questo momento della sua carriera dopo lo scorso anno. Perché il Genoa quest’anno è una squadra completamente diversa nei nomi e anche nei risultati e dietro pare che ci sia la situazione finanziaria complicata del club che ora rischia anche il fallimento.

Come racconta il quotidiano Il Secolo XIX, sono anche peggiori le situazioni interne in casa Genoa per quello che è accaduto, perché il gruppo Spors è il Group Sporting Director non esiste più. A dichiararlo è stato proprio Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa che ha confermato tutto sulla situazione di crisi della holding di Miami che ora rischio il fallimento.

Si fa sempre più concreta l’ipotesi fallimento di 777 Partners proprietari del Genoa che hanno messo in vendita tutti e 7 i club di cui sono proprietari dopo una grave crisi finanziaria. In vendita è finito tutto, anche lo stesso yacht e dell’aereo privato del proprietario Josh Wander per una valutazione complessiva di poco inferiore ai 22 milioni di dollari.

Il fondo A-Cap, principale finanziatore di 777 con oltre due miliardi di dollari immessi nel fondo, ha preso in carica i club calcistici e ha affidato a Banca Moelis il compito di valutarne l’eventuale vendita di ogni club tra cui anche il Genoa.