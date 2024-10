Roma: salta il rinnovo, svelato il futuro di Paulo Dybala

Arrivano importanti novità relative al futuro di Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2025. I giallorossi non chiudono per il rinnovo, ecco quale sarà la prosisma destinazione dell’argentino.

Incredibile svolta per l’attaccante, che ha preso una decisione importante riguardo la sua carriera. Ecco le ultimissime notizie riguardo la prossima squadra di Paulo Dybala, che ha già messo in programma il viaggio nella Capitale per convincere il ragazzo a firmare.

Non si tratta dell’Arabia Saudita, rifiutata in estate per restare alla Roma. Ci sono altre società che si stanno facendo sotto per il calciatore, in particolar modo c’è un club che vuole accelerare per prendere l’attaccante.

Autogol incredibile da parte della Roma, che rischia di salutare in anticipo Paulo Dybala.

Nuove voci riguardo il futuro dell’argentino, che in Serie A è uno di quelli che fa la differenza. In giallorosso è un vero trascinatore, anche se i continui problemi fisici compromettono il suo rendimento visto che è continuamente fuori per infortunio.

Ovviamente, quando è disponibile fa la differenza nella Roma e trascina tutta la squadra. Ma ciò non basta vist che i dirigenti sono pronti a separarsi dal calciatore che ha già ricevuto delle offerte da parte di altri club.

Dove sta andando Paulo Dybala?

Dopo aver rifiutato l’Arabia Saudita in estate, questa volta Dybala è pronto a valutare seriamente l’offerta di un’altra società che sogna di portarlo in squadra nel corso della prossima sessione di mercato invernale 2025.

Con un reparto offensivo da sogno, i dirigenti vogliono prendere anche Dybala che in rosa può fare la differenza ed essere l’uomo in più della squadra che può già contare su altri campioni presenti in rosa come Icardi, Mertens e Osimhen.

La notizia di mercato riguardo il trasferimento al Galatasaray di Dybala, trova conferma in Turchia con il portale footmac che ha rilanciato l’indiscrezione.

Dybala al Galatasaray? Ecco i dettagli

E’ giò in programma un summit per convincere il giocatore a firmare nel corso della prossima sessione di gennaio 2025. La società sta valutando il da farsi e lavora per portare alla corte dell’allenatore del Galatasaray Dybala che può fare coppia con Osimhen in un tandem da sogno.