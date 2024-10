Manchester United, esonero Ten Hag: soffiato al Milan l’allenatore

Ore decisive per il futuro del Manchester United pronto ad annunciare il nuovo allenatore dopo l’esonero di Erik Ten Hag che è sfiduciato dal club e dall’ambiente intero.

Nessuno più crede in quello che sta facendo l’attuale allenatore olandese che da anni siede sulla panchina dei Red Devils ma non è mai riuscito a lasciare il segno, soprattutto nel campionato inglese di Premier League sempre troppo distante dalle prime posizioni e mai in lotta per il titolo. Ora Ten Hag è pronto ad essere esonerato dal Manchester United.

Perché c’era grande attesa per quest’anno dopo la vittoria della FA Cup nell’ultima partita stagionale contro i rivali del Manchester City di Guardiola. Eppure, anche quest’anno in Premier League e anche in Europa League solo tanti risultati deludenti per il Manchester United che mettono ora a rischio esonero Ten Hag in queste ore.

Manchester United, esonerato Ten Hag: la scelta beffa il Milan

Solo 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte per Ten Hag al Manchester United da quando è iniziata la stagione tra Premier League ed Europa League in questi primi mesi. Troppo poco per un club del genere che è quello che più investe al mondo ogni anno e ora la società è pronta ad esonerare Ten Hag per un nuovo allenatore, c’è di mezzo anche il Milan.

Ormai ci siamo, in queste ora si incontrerà il Manchester United pronto ad esonerare Ten Hag dal ruolo di allenatore e scegliere il sostituto. Ci sarà un faccia a faccia tra proprietà e allenatore per decidere e sembra che alla fine sarà presa la decisione più estrema, quella di cambiare allenatore.

Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, infatti, è proprio oggi che sarà deciso tutto e il Man Utd è pronto ad esonerare Ten Hag per prendere un nuovo allenatore, beffando così anche il Milan.

Perché anche il club italiano valuta il futuro di Fonseca che resta a rischio e ha diversi nomi in lista, uno di questo è proprio quello di Thomas Tuchel che può diventare l’allenatore del Manchester United con l’esonero di Ten Hag.

Occhio quindi all’annuncio che può esserci da un momento all’altro con il Man Utd che ha deciso di esonerare Ten Hag e puntare su Tuchel salvo sorprese inaspettate. La pausa Nazionali è il momento giusto per cambiare e per questo anche il Milan ci pensa.