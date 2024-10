Maldini all’Inter: decisione presa, svolta storica

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Daniel Maldini che dal Monza può andare all’Inter con il via libera di papà Paolo. Ecco tutti i dettagli su questo affare clamoroso.

Un inizio di stagione davvero incredibile per Daniel Maldini, che ha conquistato posto anche in Nazionale. Le sirene delle big iniziano a suonare per il trequartista, che è finito nel mirino dell’Inter.

Marotta, infatti, è pronto a superare la concorrenza di altre società ed interrempere la dinastia dei Maldini al Milan, facendo firmare a Daniel il contratto con l’Inter.

All’U-Power Stadium di Monza, ad assistere alle ultime partite della squadra, c’erano anche gli scout dell’Inter che hanno avuto modo di visionare da vicino le doti di Daniel Maldini che è una delle soprese di questo inizio di stagione in Serie A.

Il trequartista ha impressionato anche Luciano Spalletti che ha deciso di convocarlo per queste gare di Nations League.

Un traguardo importante per il giovanissimo che ha ancora tanto da dire. Le sue qualità sono fuori discussione ed è per questo motivo che alcune big, come l’Inter, iniziano già a seguirlo per il futuro.

Daniel Maldini può andare all’Inter?

La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nel corso della sessione invernale di calciomercato, con il Monza disponibile a cedere all’Inter Maldini.

L’affare, che rappresenterebbe una svolta storica considerando il passato rossonero della famiglia Maldini, consentirebbe al ragazzo di passare in una big del calcio italiano e continuare il suo percorso di crescito sotto Inzaghi.

Daniel Maldini all’Inter? Ultimissime notizie

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dalla redazione di calciomercato.com, sotto i riflettori dell’Inter è finito Daniel Maldini che è uno di quei calciatori attenzioni dai dirigenti nerazzurri.

C’è questo gradimento da parte dell’Inter nei confronti del calciatore, figlio di Paolo storica bandiera del Milan. Dopo la trafila nel settore giovanile rossonero, l’estate scorsa è stato ceduto al Monza con il quale Daniel sta impressionando conquistando anche un posto in Nazionale.

Galliani ci ha visto giusto e adesso è pronto a vendere Maldini anche all’Inter, che potrebbe interrompere la dinastia di nonno Cesare e papà Paolo.