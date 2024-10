Juventus, altra brutta notizia per Koopmeiners: il comunicato

Nuove e importanti notizie arrivano per quanto riguarda le condizioni di Teun Koopmeiners perché ora il calciatore della Juventus è infortunato e rischia di stare fermo a lungo.

C’è una nuova notizia che conferma di fatto quello che è accaduto al centrocampista olandese, perché può arrivare la svolta negativa da un momento all’altro dopo quello che è appena stato confermato in queste ultime ore. Il calciatore era stato convocato dalla sua Nazionale, ma dopo l’infortunio di Juventus-Cagliari è stato costretto a fermarsi Koopmeiners che ora può saltare più partite.

Il calendario vede impegnata la sua Nazionale contro Ungheria e Germania in Nations League e l’Olanda non potrà contare su Koopmeiners che è infortunato e starà fuori per diverso tempo. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro perché adesso la situazione è davvero assurda dopo un’altra notizia che è arrivata sul giocatore.

Juve, Koopmeiners infortunato: arriva un’altra brutta notizia

Grande apprensione in casa Juventus per quelle che sono le condizioni di Koopmeiners che si è infortunato in Juve – Cagliari e tutti ora aspettano di capire quanto rischia di stare fermo. Perché purtroppo non è pronosticabile il suo rientro considerando che si tratta di un problema abbastanza serio.

Un problema alla costa ferma Koopmeiners che è stato costretto ad alzare bandiera bianca nelle prossime partite di Nazionale e ora anche la Juve teme di perdere il giocatore per altro tempo. Infatti, nelle ultime ore ci sono state conferme in merito a quello che è accaduto che parla chiaro.

Un comunicato dell’Olanda ha svelato che Koopmeiners ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio e per questo motivo il giocatore dopo essere stato un po’ con la sua famiglia tornerà in queste prossime ore nella città di Torino per cercare di riprendersi il prima possibile da questo problema accusato nell’ultimo turno di serie A.

Grande apprensione in casa Juve con i tifosi che aspettano di sapere se Koopmeiners sarà recuperato per la prossima partita delicata contro la Lazio di Baroni che è una delle squadre più in forma del campionato.

Secondo le ultime notizie al momento c’è negatività riguardo un recupero di Koopmeiners per Juve – Lazio e sembra che alla fine il giocatore sarà costretto a stare fermo altro tempo per poi tornare in campo nelle prossime partite importanti contro Stoccarda e Inter tra Champions e Serie A, tutte in pochissimi giorni.