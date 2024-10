Infortunio e tegola: c’è la lesione, lunghi tempi di recupero

Se è vero che la Nazionale porta “guai”, il tema caldo sulle troppe partite a prescindere dalla sosta, pure.

Perché è il caso del calciatore che si era fatto male nell’ultimo appuntamento in Serie A e dunque, prima ancora della stessa sosta per le Nazionali, che manda nei guai l’allenatore italiano che deve fare i conti con lo stop e con la lesione, che vedrà quindi i lunghi tempi di recupero.

L’annuncio sulla lesione è arrivato ufficialmente, in un comunicato apparso sul sito ufficiale dal club, proprio nel corso della serata di martedì. E quindi adesso, in attesa di quello che sarà il rientro dalla sosta, tocca capire quand’è che tornerà a disposizione, con annessi precisi tempi di recupero.

Infortunio serio, c’è la lesione: l’esito degli esami

Spuntano fuori gli esiti dagli esami strumentali per il calciatore di Serie A che, dopo l’ultima vittoria prima della sosta, si è visto out dai giochi a causa di quella che è la lesione annunciata dal suo club.

Un infortunio, per lui, che taglia di netto quelle che erano le partite giocate in questa stagione e che lo stavano vedendo protagonista in Serie A e non solo, con la sua squadra.

Proprio nel corso di questa serata e dopo l’infortunio con l’Empoli, è stata annunciata la lesione muscolare di medio grado sul retto femorale della coscia sinistra. Questo, porterà a lunghi tempi di recupero, con diverse partite saltate nel corso di questo girone d’andata. Una notizia che non ci voleva per il club biancoceleste.

Il comunicato ufficiale del club sull’infortunio in Serie A

Tegola vera e propria per Mister Baroni, che perde così Manuel Lazzari, a causa della lesione muscolare. A far conoscere la notizia è la Lazio che, in un comunicato ufficiale, ha così commentato quello che sarà l’iter riabilitativo del calciatore biancoceleste: “Lo staff medico della SSL annuncia che il calciatore Manuel Lazzari, a seguito di alcuni esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha subìto una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già cominciato la riabilitazione e sarà monitorato giorno per giorno. Quantificheremo presto i tempi di recupero”.

Infortunio e tegola: quante partite salta?

I tempi di recupero sono dunque di circa 30-40 giorni per l’infortunio di Manuel Lazzari, che salterà quindi diverse partite con la sua Lazio. Guaio per il suo allenatore Baroni e anche per i suoi fantallenatori, considerando che il terzino sarà assente per diverse partite. Precisamente la Lazio, che potrebbe riaverlo a disposizione circa a metà o fine novembre, vedrà out Lazzari per le sfide con Juventus, Lazio, Como e Cagliari in campionato, passando anche per Twente e Porto in Europa League. L’obiettivo è quello di averlo al 100% e recuperato tra le sfide col Monza e col Bologna.