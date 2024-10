Esonero ufficiale: l’ex Milan saluta, svelato il sostituto

Ultimissime notizie riguardo il ribaltone sulla panchina del club italiano. La società ha comunicato l’esonero, ecco nuovi aggiornamenti riguardo il successore.

Pareggio fatale per l’allenatore che è stato mandato via in queste ore. Il club, approfittando della sosta per le Nazionali, ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico che è stato esonerato nella giornata di oggi.

La notizia era già nell’aria, ed è stata resa nota ai tifosi dalla società che ha diramato un comunicato nel quale ha salutato il tecnico per il lavoro svolto fino a questo momento. Il sostituto è già stato scelto e sarà ufficializzato nelle prossime ore. Ecco tutti i dettagli.

Inizio di campionato al di sotto delle aspettative per la squadra, che non ha rispetto i programmi della società. Le ambizioni, infatti, erano altre ed è per questo motivo che la società è corsa ai ripari per provare a dare una svolta all’intero ambiente e allo spogliatoio, che adesso dovrà dare delle risposte.

Si attende l’annuncio riguardo la scelta del prossimo allenatore, che è già stato individuato dal club e dai dirigenti che hanno salutato l’ex Milan per prendere un altro tecnico esperto della categoria.

Una scelta forte da parte del club, che ha individuato nell’allenatore il principale responsabile di questo avvio deludente.

Esonero in Italia, adesso è ufficiale: lascia l’ex Milan, ecco chi prendono

Undici punti in otto partite per la squadra, che è partita con altre ambizioni. Meno otto dal primo posto e cinque dal secondo, che equivalgono alla promozione diretta in Serie A.

Il distacco, da parte della società, è stato considerato troppo alto.

Ecco perché, alla fine, i dirigenti hanno deciso di esonerare l’allenatore della Cremonese Stroppa che termina la sua avventura lasciando la squadra al settimo posto in classifica, con 11 gol fatti e 9 subiti.

Comunicato ufficiale Cremonese: esonerato Stroppa. Per la sostituzione, Corini in pole

“L’Unione Sportiva Cremonese annuncia di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Giovanni Stroppa. Il club ringrazia il mister ed il suo staff per la professionalità, serietà, dimostrata in questi anni alla guida della squadra”.

Per la sostituzione, la dirigenza ha già individuato il profilo del prossimo mister. Infatti, il club sta per chiudere per nominare come nuovo allenatore della Cremonese Corini.