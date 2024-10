UFFICIALE – Annuncio su Pogba: ecco dove giocherà

Il momento buio e difficile sembra ormai messo alle spalle Paul Pogba che inizia a vedere quella luce in fondo al tunnel che finalmente è pronto a raggiungere con gli ultimi scatti.

Perché per il centrocampista francese classe 1993 è pronta una nuova chance nel mondo del calcio e vuole dare tutto se stesso per dimostrare di essere ancora uno di alto livello. Infatti, ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano ora quello che accadrà a Paul Pogba che lascerà la Juventus dopo la riduzione di squalifica da doping per andare a giocare altrove.

La Juve però ha già fatto sapere al calciatore che non sarà aggregato alla rosa attuale e sarà fuori dai piani tecnici e tattici di Thiago Motta che vuole puntare su altro profili con cui già sta lavorando da mesi. Attenzione quindi a quella che può essere la prossima avventura per Pogba che infiamma il calciomercato.

Calciomercato: annuncio su Pogba, ecco dove giocherà

Il TAS ha in queste ore ridotto la squalifica di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi per doping e ora resta davvero poco per il calciatore francese da scontare che quindi è pronto a tornare di nuovo a lavorare sul terreno di gioco per affrontar match ufficiali.

Ci sono aggiornamenti decisivi in merito a questa vicenda che riguarda Pogba che è pronto a firmare con una nuova squadra e lasciare la Juventus. Prima però il giocatore che è in scadenza 2026 con il club bianconero dovrà trovare l’accordo giusto con la Juve per quella che sarà la risoluzione di contratto.

Ora ci sono notizie molto importanti che riguardano proprio la scelta che avrebbero fatto la Juve e Pogba che si diranno addio con il giocatore che va verso i 32 anni e che prepara la sua prossima mossa, quella di andare a firmare con una nuova società che gli possa garantire di continuare a giocare.

Sono due ad oggi le possibilità per Pogba che ha appena ricevuto l’ufficialità della notizia sulla squalifica doping ridotta a 18 mesi e che gli permetterà di tornare in campo già a marzo.

Pogba è conteso tra MLS e Arabia Saudita e solo nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti decisivi per il calciatore che è pronto a prendere la sua scelta una volta e per tutte per tornare in campo, mettendosi alle spalle anche questo ritorno negativo alla Juve.