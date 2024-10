Serie A, colpo dagli svincolati: Balotelli firma subito

Fermo dopo l’ultima esperienza in Turchia, Mario Balotelli avrebbe finalmente trovato sistemazione per questa stagione.

L’attaccante italiano stava aspettando da tempo quest’opportunità che sembrerebbe finalmente possa palesarsi a breve, con le parti che dovrebbero entrare in contatto addirittura già nel corso di questa settimana per trovare una quadra. Ovviamente è piuttosto prematuro parlare di fumata bianca, anche perché conoscendo un personaggio come Balotelli tutto è possibile, ma l’impressione è che l’ex Milan ed Inter, fra le altre, un’occasione del genere difficilmente se la lascerà scappare, anche perché si starebbe letteralmente presentando come un fulmine a ciel sereno, nella maniera più inattesa possibile.

Sta arrivando Balotelli: colpo dagli svincolati

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Balotelli, ancora senza squadra dopo l’ultima esperienza all’Adana Demirspor, in Turchia.

Stando alle ultime notizie, però, l’attaccante italiano potrebbe presto abbandonare il suo status da svincolato, visto e considerato che nel corso di questa sosta potrebbe realizzarsi un trasferimento completamente inaspettato, ma che per certi versi è allo stesso tempo anche scontato considerata la situazione attaccanti nella quale si ritrova al momento la squadra. Considerato il grave infortunio del capitano, la dirigenza si è immediatamente messa alla ricerca di una soluzione che potesse accontentare l’allenatore, e fra tutte quelle disponibili Mario Balotelli è sembrata essere quella che ha convinto di più tutti, anche perché comunque stiamo parlando di un attaccante sì fuori forma, almeno per il momento, ma che potrebbe fare la differenza nel momento in cui viene messo nelle condizioni adatte per esprimersi e lavorare al meglio.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Stampa, dopo essersi offerto con insistenza nel corso degli ultimi mesi, Mario Balotelli sembrerebbe essere ad un passo dal realizzare la sua più grande volontà. L’attaccante italiano potrebbe infatti presto tornare a giocare in Serie A, complice l’interesse di una storica società alla ricerca di un rinforzo proprio in quel reparto.

Balotelli torna in Serie A: destinazione svelata

Dopo 5 anni Mario Balotelli potrebbe tornare a giocare in Serie A. Attualmente svincolato, l’attaccante italiano potrebbe rappresentare essere quell’opportunità che dirigenza e proprietà non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare, complice anche la concorrenza che esiste, nonostante tutto, sul giocatore.

A fronte del grave infortunio subito da Duvan Zapata nell’ultimo weekend di campionato, La Stampa scrive che il Torino potrebbe ingaggiare a parametro zero Mario Balotelli per sostituire almeno in questa stagione il colombiano, nella speranza che però l’italiano faccia la differenza e meriti la conferma in granata. È ancora presto per parlare di accordo raggiunto, anche perché ogni discorso è alla sua fase più embrionale, ma le cose potrebbero rapidamente cambiare nel corso di questa sosta, sempre che il Torino, Vanoli e Cairo lo vogliano. Staremo a vedere.