Pogba torna in campo ma lascia la Juve: destinazione a sorpresa

La riduzione della squalifica permetterà a Paul Pogba di tornare in campo a marzo 2025, ma occhio a tutte le sorprese del caso.

Stando alle ultime notizie, infatti, il campione del mondo non vestirà più la maglia della Juventus, visto e considerato che il club piemontese l’ha difatti scaricato tramite le ultime dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta. In maniera molto professionale l’allenatore italo-brasiliano ha lasciato intendere che Pogba non rientra nei piani suoi e della Vecchia Signora, motivo per il quale nelle prossime settimane le parti si incontreranno per capire come sciogliere ogni vincolo contrattuale che le lega.

Nel frattempo, comunque, il giocatore si sarebbe mosso di conseguenza valutando diverse destinazioni per il futuro, lanciando un messaggio piuttosto chiaro su quale sia la sua preferenza.

Pogba torna in campo: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paul Pogba, che dopo più di un anno di squalifica per doping potrà tornare a giocare a partire dal marzo 2025. Come anticipato e discusso già nel corso degli ultimi giorni, il centrocampista francese non lo farà con la maglia della Juventus indosso, visto e considerato che le parti starebbero trovando una soluzione per sciogliere ogni vincolo contrattuale che le lega.

L’impressione è che alla fine si opterà per una normalissima rescissione contrattuale, con Pogba che potrà di conseguenza andare alla ricerca di una nuova (prima) avventura in carriera che possa plasmarlo e farlo tornare ad essere, anche in piccola parte, quello straordinario centrocampista che per anni ha dominato in Italia, Inghilterra e nel mondo. Ovviamente non si può partire subito forte, c’è una condizione da tornare ad avere ma soprattutto affinità con il campo, motivo per il quale il francese potrebbe ripartire da una delle nuove frontiere del calcio mondiale.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, per Pogba si potrebbero presto fare avanti alcuni club di MLS, lui che negli scorsi mesi ha deciso di lasciare il caos dell’Europa per trasferirsi a vivere in quello degli Stati Uniti.

Le ultime sul futuro di Pogba, sempre più lontano dall’Europa

Per ripartire dopo un anno e poco più di squalifica qualche campionato minore europeo poteva essere la soluzione ideale, ma l’impressione è che Paul Pogba debba prima trovare la gioia nel giocare al pallone per tornare ad essere quel giocatore che tutti abbiamo imparato ad ammirare.

Ovviamente non è detto che tornerà nel suo prime, anzi, è quasi impossibile, ma il francese si è comunque imposto l’obiettivo di tornare quantomeno a giocare ad alti livelli in Europa. Per questo motivo, l’oramai prossimo ex Juventus, potrebbe valutare la possibilità di giocare qualche stagione in MLS, ma occhio anche alla sempre valida soluzione Saudi Pro League, campionato che continua a migliorarsi ogni stagione che passa. Staremo a vedere, con Pogba che ha iniziato il conto alla rovescia per il suo rientro in campo.