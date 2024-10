L’allenatore si è dimesso: la causa sono i dirigenti, il motivo

Il suo arrivo in panchina sembrava avesse svoltato la stagione della squadra, che dal nulla si è ritrovata di nuovo senza guida tecnica.

Stando alle ultime notizie, infatti, in attesa del comunicato ufficiale, l’allenatore ha rassegnato le sue dimissioni dopo alcune pesanti incomprensioni con i dirigenti, i cui comportamenti non sarebbero stati graditi. Oramai il dado è tratto, non si può tornare più indietro, e l’impressione è che nessuna delle parti coinvolte abbia intenzione di farlo, come confermato anche dal fatto che la proprietà si sarebbe già messa alla ricerca di un profilo al quale affidare la squadra per il resto della stagione.

L’allenatore si è dimesso: manca solo l’annuncio ufficiale

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, come confermato anche dal fatto che nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina di questo inizio di stagione.

A differenza degli altri ribaltoni, questa decisione è arrivata direttamente dal tecnico, stufo per il modo in cui lui ed il suo staff venisse considerato e trattato dalla dirigenza. E pensare che con lui alla guida la squadra sembrava avesse ingranato la marcia giusta, ma adesso si dovrà ricominciare tutto da capo per via della egocentrismo di personalità, e ruoli, che dovrebbero rimanere fuori dalle questioni di campo. Il dado è tratto, difficilmente si tornerà indietro, anche perché, come anticipato, nessuna delle parti in causa ha cercato in qualche modo di riallacciare i rapporti con l’altra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di footmercato.net, Claude Makelele non è più l’allenatore dell’Asteras Tripolis. Arrivato neanche un mese fa alla guida dei greci, il nazionale francese ha rassegnato le proprie dimissioni per via dalla vita impossibile che la dirigenza aveva creato a lui ed al suo staff. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’impressione è che entro oggi il club potrebbe esprimersi in merito pubblicando il comunicato ufficiale sui propri canali.

Svelato il motivo dietro le dimissioni dell’allenatore

Claude Makelele ha deciso di terminare con largo anticipo la sua avventura alla guida dell’Asteras Tripolis. Un vero peccato, visto che dal suo arrivo la compagine greca non aveva praticamente mai perso, vincendo due delle tre partite disputate.

Ma cosa ha spinto l’ex nazionale francese a prendere una decisione del genere? Stando a quanto riportato dai colleghi di footmercato.net, Makelele sarebbe rimasto infastidito dalla continua interferenza dei dirigenti, i quali avrebbero addirittura anche cercato di imporre le loro scelte in merito al sistema di gioco, ai convocati ed alla formazione titolare. Una situazione piuttosto particolare che non ha permesso al francese di lavorare liberamente, e che oggi vede il club greco essere costretto a trovarsi un nuovo allenatore, di nuovo.