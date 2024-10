Juventus, tegola Koopmeiners: starà fuori più del previsto

Le brutte notizie arrivano sempre a braccetto ed è quello che purtroppo sta capitando alla Juventus e a Thiago Motta che dovrà inventarsi qualcosa nelle prossime partite di campionato visto quello che è accaduto.

Bisogna registrare per la Juventus una serie di problemi tra infortuni e decisioni degli arbitri che hanno praticamente danneggiato la squadra nelle ultime ore e che portano quindi a Thiago Motta a fare gli straordinari cercando di trovare delle nuove alternative in merito a quello che può accadere in vista del futuro. Perché ora anche il tanto atteso nuovo acquisto Koopmeiners si è infortunato.

Non una buona notizia per la Juventus e la sua Nazionale ora che è arrivata la conferma dell’esito degli esami perché il centrocampista olandese Teun Koopmeiners deve fare i conti con un infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo e non gli permetterà di poter scendere in campo nelle prossime partita.

Juventus, infortunio Koopmeiners: quante partite salta

Ci sono notizie molto importanti che arrivano e riguardano quello che può essere il futuro prossimo di uno dei calciatori della Juventus che stava cercando di trovare condizione e fiducia dopo un avvio non brillantissimo. Adesso ci sono degli aggiornamenti sulle condizioni di Koopmeiners dopo l’infortunio registrato e confermato.

C’è una pessima notizia per Koopmeiners che si è infortunato e salterà le prossime partite con la propria Nazionale. Perché a darne conferma è stata proprio l’Olanda che ha rivelato quella che è la situazione fisica del giocatore facendo arrivare la preoccupazione fino anche in casa Juventus.

Perché non ci sono per niente buone notizie per la Juventus dopo che è stato confermato il problema fisico di Teun Koopmeiners che si è infortunato e non potrà prendere parte alle prossime partite della sua Nazionale.

L’Olanda che è impegnata in Nations League e in questi giorni affronterà Ungheria e Germania non potrà contare sul proprio calciatore. Koopmeiners si è infortunato e salterà le 2 partite con la Nazionale, è da capire però se potrà recuperare per la prossima settimana quando la Juventus in campionato affronterà la Lazio.

Solo nelle prossime ore si potrà capire di più sulle condizioni di Koopmeiners e valutare giorno dopo giorno quella che può essere la giusta data di recupero per il centrocampista della Juventus che ora non sembra essere al top della forma anche da un punto di vista mentale.