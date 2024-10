Inter, ansia per Inzaghi: confermato un altro infortunio

Momento complicato per l’Inter di Simone Inzaghi dal punto di vista delle condizioni di alcuni calciatori, perché ci sono altri giocatori che si sono infortunati e ora la situazione è più difficile del previsto.

E’ partita con qualche passo falso di troppo in questa nuova stagione la squadra Campione d’Italia in carica. Eppure, nonostante questo resta in piena corsa per il titolo perché dopo 7 giornate è distante soltanto a 2 punti dal primo posto occupato dal Napoli. Ma sono tutte lì in pochissimi punti le grandi squadre e tra queste c’è chiaramente anche l’Inter di Inzaghi che nonostante qualche infortunio di troppo dà segnali forti per il resto della stagione.

Ora è arrivata la conferma che un altro titolare della rosa di Simone Inzaghi si è infortunato nell’Inter e per questo motivo club e società sono in apprensione per il calciatore convocato in Nazionale che ora dovrà dare dei segnali per capire come stanno le cose e se ci saranno dei miglioramenti sulla sua situazione attuale.

Infortuni Inter, brutte notizie per Inzaghi

Il momento è questo qui quello decisivo che può seriamente dare spiegazioni su quella che è la situazione in casa Inter che può cambiare da un momento all’altro, perché ora si proverà ad approfittare della pausa Nazionali per recuperare alcuni dei giocatori infortunati. Ma c’è anche la paura visto che in molti temono che possano esserci problemi per altri calciatori.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme in merito a quello che è un altro infortunio in casa Inter con Marcus Thuram che ha riportato un problema alla caviglia nell’ultima partita vinta contro il Torino dove è stato autore di una tripletta.

Subito preoccupazione per le condizioni di Thuram con l’infortunio che ha allarmato un po’ tutti gli interisti, ma alla fine sembra essere rientrato un minimo il problema con il giocatore che però resta sotto osservazione.

Perché è lo stesso Inzaghi che ha confermato l’infortunio di Thuram e il giocatore dell’Inter ora ha lasciato Milano per andare in Nazionale e proprio lì sarà valutato con lo staff della Francia.

L’allenatore ha rivelato che in questo momento sembra stare meglio Thuram ma che c’è comunque apprensione e si vuole capire meglio approfondendo il discorso per il giocatore. La speranza dell’allenatore dell’Inter è che possa recuperare velocemente in vista delle gare importanti della prossima settimana.