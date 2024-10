Infortunio in Nazionale, ansia ginocchio: l’Argentina avvisa il club

Ci sono delle brutte notizie che arrivano dalle Nazionali perché c’è la conferma in merito al ko del calciatore che si è fatto male e ora rischia un lungo stop.

Un brutto stop che non ci voleva in questo momento, perché arriva la brutta notizia che conferma quello che è l’infortunio del calciatore argentino alla Nazionale. Ora bisognerà solo sperare che l’infortunio non sia più grave del previsto e si spera che nelle prossime ore possano arrivare notizie diverse in questo senso.

Tutto confermato in merito a quello che è un brutto infortunio al ginocchio per il giovane attaccante della Nazionale che sta iniziando ad essere uno dei perni principali dell’Argentina oltre che a della propria squadra di club.

Ora ci sono delle nuove notizie in merito a questa vicenda spinosa che può portare anche altri sviluppi nelle prossime ore, cercheremo di capire come andranno le cose con dei nuovi aggiornamenti.

Infortunio in Nazionale: l’Argentina conferma tutto

Sono già diversi i calciatori che si sono fatti male nell’Argentina e molti di questi nel reparto offensivo. Tra i calciatori infortunati argentini di Serie A ci sono anche Paulo Dybala e Nico Gonzalez, ma non sono finiti qui. Perché continuano ad arrivare pessime notizie dall’infermeria per la Nazionale che perde altri pezzi importanti.

Adesso arrivano conferme in merito a quello che è stato un altro stop che non ci voleva per la Nazionale e soprattutto per il suo club che deve cercare di ritrovare risultati nelle prossime partite. Perché c’è un’altra perdita importante per il club che ha visto il giocatore farsi male in queste ore.

Oltre a Paulo Dybala, Nico Gonzalez e Marcos Acuna, arrivano altre brutte notizie per l’Argentina che ha perso un altro giocatore in queste ore ed è tutto confermato. Perché la stessa Nazionale ha fatto sapere che il giocatore non prenderà parte ai prossimi impegni programmati.

Arrivano conferme dopo la notizia riportata anche dai colleghi argentini di TyC Sports riguardo l’infortunio di Alejandro Garnacho, ala sinistra del Manchester United, che non raggiungerà l’Albiceleste in ritiro a Miami per le prossime partite da calendario.

Infatti, il classe 2004 soffre di problemi al ginocchio e Garnacho dovrà ora cercare di recuperare la meglio possibile per evitare che lo stop possa essere più lungo del previsto. La Nazionale dell’Argentina ha avvisato il Man Utd che il giocatore resterà in Inghilterra per riposare e recuperare.