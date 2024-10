Flop totale alla Juventus, lo cedono a gennaio: colpa di Thiago Motta

La Juventus si ferma ancora in casa contro il Cagliari e sbatte contro il terzo pareggio consecutivo: ora Thiago Motta inizia traballare.

L’allenatore italo-brasiliano era arrivato come il salvatore della patria e invece si ritrova con le stesse difficoltà che ha vissuto Allegri fino alla scorsa stagione, con una tifoseria che non è per niente contenta e risultati che stentano a decollare definitivamente. La situazione è ovviamente difficile da gestire ma va presa in pugno il prima possibile anche per permettere a tutti i nuovi calciatori di diventare realmente determinanti.

Alla Juventus si sta aprendo un nuovo caso che fa discutere e che può portare a risvolti clamorosi: a gennaio verrà presa una decisione importante.

Juventus flop: il pareggio contro il Cagliari apre alle polemiche

La Juventus sta vivendo un momento di alti e bassi molto pericolosi per il futuro della società e per i reali obiettivi che si sono posti i bianconeri a inizio stagione. Thiago Motta ha avuto a disposizione tempo e forze per riuscire a plasmare una squadra perfetta ma non ci è ancora riuscito e i risultati di questi primi due mesi di Serie A preoccupano tutti.

Il pareggio contro il Cagliari sa di flop assoluto, visto che arriva per grandi meriti dei sardi ma anche per grandi demeriti della squadra di Thiago Motta, incapace di tenere il pallino del gioco per gran parte della gara.

Ci sono nuove polemiche nel mondo Juventus che riguardano anche il lavoro di Thiago Motta con i nuovi calciatori: lo spazio concesso è molto poco e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Caso Douglas Luiz alla Juventus: entra e combina guai

Douglas Luiz è stato uno degli acquisti più esosi della Juventus negli ultimi anni. Il centrocampista brasiliano è arrivato dall’Aston Villa quest’estate e sarebbe dovuto essere il calciatore perfetto per il tipo di gioco che chiede solitamente Thiago Motta.

Invece è un panchinaro. Non è mai entrato definitivamente nello scacchiere e forse neppure nelle grazie dell’allenatore, che lo schiera in campo solo a partita in corso e quando lo inserisce non fa nemmeno bene. Tuttosport riferisce che “il suo sguardo pare raccontare di una malinconica “saudade”“, quindi racconta di un calciatore triste per il poco spazio a disposizione e per la poca fiducia.

Douglas Luiz è subentrato sette volte su otto in questa stagione e contro il Napoli non è stato neppure preso in considerazione. E negli ultimi due ingressi ha causato due rigori e quindi due pasticci che influiscono sul suo stato d’animo e sulla considerazione di tutto l’ambiente rispetto al suo operato.

Douglas Luiz: a gennaio rischia la cessione

Ci sono grossi problemi per Douglas Luiz alla Juventus. E non è da escludere alcuno scenario intorno al calciatore brasiliano che pare ripetere gli stessi passi vissuti da un suo connazionale, oggi ancora in bianconero, che è diventato solo un peso per il club nonostante il grande valore che gli fu affibiato: Arthur Melo.

Per Douglas Luiz è tempo di ambientarsi, e pure in fretta, al mondo Juventus altrimenti c’è il rischio che a gennaio, se dovessero presentarsi estimatori, possa lasciare subito la Juventus.