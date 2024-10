Esonero durante la sosta: l’emergenza porta a Ballardini

Il calcio italiano è al centro di grandi stravolgimenti e ora è pronto l’esonero durante la sosta nazionali: c’è Ballardini a curare l’emergenza.

Ci sono molte situazioni intricate nel calcio italiano che troveranno la soluzione definitiva durante la sosta per le nazionali che fermerà i campionati per una settimana. Ora ci sono molte società che possono decidere di agire per bloccare ogni problema e cambiare allenatore con la speranza di risolvere i problemi e arrivare a tutti gli obiettivi che erano stati prefissati all’inizio della stagione.

Davide Ballardini sta iniziando a rsicaldare i motori: è arrivato il momento di subentrare per riuscire ridare serenità e tranquillità all’ambiente e al gruppo squadra.

Esonero dopo l’ultimo weekend: i dettagli

I risultati decidono il destino degli allenatori e per tutte le categorie ci sono molte difficoltà che vanno risolte nel minor tempo possibile per riuscire a ricucire gli strappi che ci sono in questo momento e continuare a sognare in grande verso il futuro.

Le ultime settimane sono state molto complesse per l’allenatore e tutto il suo staff e per riprendersi c’è bisogno di una scossa immediata.

Secondo le ultime notizie c’è un esonero ormai pronto: il presidente sta decidendo se agire subito e se Davide Ballardini è il nome giusto per ripartire.

Esonero Stroppa: la Cremonese non vince da agosto

La Cremonese aveva obiettivi ben più importanti del settimo posto attuale, a -8 dalla vetta. La squadra di Stroppa ha pareggiato internarmente contro il Bari dopo essere andata ancora una volta in svantaggio. Il tecnico pare aver perso il polso della situazione e per questo motivo la società sta iniziando a valutare altri scenari che possano permettere passi in avanti.

L’unica vittoria interna in Serie B per la squadra di Stroppa risale al 24 agosto e questo trend negativo ha portato il club grigiorosso a fare delle riflessioni sul tecnico. L’esonero di Stroppa è una possibilità concreta che può verificarsi durante la sosta per le nazionali.

Al suo posto la Cremonese sta valutando il ritorno di Davide Ballardini. Potrebbe essere un rewind clamoroso, visto che nel settembre del 2023 proprio Stroppa era subentrato a Ballardini.

Ballardini-Cremonese: pronto il bis?

Davide Ballardini potrebbe firmare di nuovo con la Cremonese dopo il gran finale in Serie A da subentrato, che non servì per salvare i grigiorossi. L’esonero in Serie B ha incrinato i rapporti ma ora il club può puntare sull’usato sicuro per cercare di risollevare la squadra.

Davide Ballardini alla Cremonese potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi del club lombardo che proprio in queste ore sta definendo il suo futuro.