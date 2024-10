Tempo scaduto: cambiano allenatore, Allegri è in pole

Nuova avventura in panchina per Massimiliano Allegri. Nuovi aggiornamenti di mercato relativi al futuro del mister che, dopo l’esperienza dello scorso anno alla Juventus, è pronto a tornare in pista. Ecco dove.

Allegri si prepara a tornare in panchina. Ecco le ultimissime notizie riguardo la prossima destinazione del tecnico, che è in pole position per raccogliere l’eredità del suo collega.

Un altro passo falso per l’allenatore che ha iniziato davvero male questa stagione 2024-2025. Il futuro del tecnico è appeso ad un filo, la società nelle prossime ore valuterà il da farsi anche perché questo è il momento opportuno per cambiare guida tecnica.

Con la sosta per le Nazionali, infatti, c’è tempo per operare questa sostituzione in panchina con Massimiliano Allegri che attende fiducioso l’evolversi della situazione. Il livornese, infatti, non vede l’ora di poter tornare a dirigere una big.

La voglia di rivalsa dell’allenatore è davvero così elevata, il suo entusiasmo ha conquistato anche la società che ha avuto già delle interlocuzioni. Adesso si attende la svolta definitiva da parte del club che dovrà prendere una decisione riguardo il cambio in panchina.

Dove sta andando Massimiliano Allegri?

Importanti novità sul futuro del tecnico ex Juventus che attende fiducioso la chiamata da parte della big, che sta riflettendo riguardo il futuro del proprio allenatore.

I tifosi sono furiosi dopo l’avvio di stagione, che ha compromesso la classifica del campionato. Anche in Europa le cose non stanno andando bene, ecco perché la società è pronta a dare una svolta anche all’intero spogliatoio che è chiamato ad un sussulto d’orgoglio nelle prossime sfide.

Oggi, l’ennesimo risultato negativo ed una vittoria che manca da tanto, troppo, tempo per il Manchester United che ha pareggiato 0-0 contro l’Aston Villa. Questo risultato arriva dopo il pareggio in Europa League per 2-2 contro il Porto.

La posizione dell’allenatore del Manchester United Ten Hag è in bilico: l’esonero per l’olandese può arrivare da un momento all’altro. Allegri attende fiducioso la chiamata, per poter tornare a dirigere una big del calcio europeo.

Esonero Ten Hag Manchester United: i dettagli

Valutazioni in corso da parte della società inglese che sfrutterà la pausa per le Nazionali per fare il punto della situazione riguardo il futuro di Ten Hag che rischia l’esonero dal Manchester United.

In caso d’addio del tecnico olandese, i Red Devils possono decidere di puntare con decisione su Massimiliano Allegri che è un candidato per la panchina del Manchester United. Sullo sfondo anche altri nomi, come Zidane o Southgate.