Roma, esonero Juric: parla Ghisolfi, annuncio dopo il Monza

Un altro passo falso per la Roma che dopo la sconfitta in Europa League, pareggia 1-1 in Serie A contro il Monza. Adesso, la panchina di Juric inizia a traballare. Ecco l’annuncio del direttore sportivo.

Momento particolare per i giallorossi, che non riescono a dare una svolta alla loro stagione. L’arrivo di Juric non ha dato l’effetto sperato, con i tifosi che continuano a protestare contro la proprietà.

Nei giorni scorsi, si è tornato a parlare di un clamoroso ribaltone – l’ennesimo verrebbe da dire – con l’addio dalla Roma di Ivan Juric ed il ritorno di Daniele De Rossi.

Ecco le parole del direttore sportivo dei giallorossi che ha commentato il pareggio esterno contro il Monza della Roma.

C’è tanto sconforto, in casa Roma, per come è andata la partita di campionato contro il Monza.

Un pareggio che ha lasciato profonda delusione per i giallorossi, che erano passati in vantaggio grazie alla rete del solito Dovbyk. Poi il pareggio di Mota, che ha riacciuffato la partita e messo in archivio il risultato con la gara terminata 1-1.

Roma: furia Ghisolfi nel post partita, i dettagli

Al termine della partita Monza Roma, il direttore sportivo dei giallorossi Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente ha espresso tutta la sua delusione per la partita di oggi ed ha evidenziato un aspetto che non è piaciuto alla Roma.

L’episodio contestato è quello fra Kyriakopulos e Baldanzi. Un contatto, in area, che poteva portare al calcio di rigore per i giallorossi. L’assistente ed il VAR, però, non hanno segnaalto l’accaduto.

“Per me, ciò che è successo oggi è davvero inaccettabile. Tutti hanno visto cosa è successo, il rigore per noi era evidente. L’arbitro avrebbe potuto rivedere l’azione. Perché non è intervenuto il VAR? Noi della Roma esigiamo rispetto, parlo a nome di tutti. I calciatori fanno un grande sforzo così come l’allenatore. C’è frustazione e rabbia per questo episodio. Vogliamo rispetto dagli arbitri, non capiamo il motivo di questa decisione”.