Milan corto a centrocampo: colpo dalla Spagna, affare da 25MLN

Fofana e Reijnders sono e saranno il duo di centrocampo per questa stagione del Milan, che però si è dimostro essere particolarmente corto in quel reparto.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, Ibrahimovic, Moncada e Furlani sarebbero pronti a correre ai ripari nel prossimo calciomercato regalando a Paulo Fonseca un giocatore che possa andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la mediana rossonera. Tanti nomi sono stati e verranno accostati nel corso di questi mesi al Diavolo, che sembrerebbe invece avere le idee abbastanza chiare su che profilo andare a puntare.

Già nel corso della scorsa estate la dirigenza rossonera aveva seguito questo calciatore, che a gennaio potrebbe lasciare la Spagna per diventare un nuovo giocatore del Milan.

Milan corto a centrocampo: rimedia acquistando dalla Spagna

La stagione deve ancora entrare nel vivo, eppure il Milan starebbe già programmando il prossimo calciomercato invernale, nel corso del quale la dirigenza rossonera farà sicuramente qualche accorgimento alla formazione di Paulo Fonseca. Al momento la rosa sembrerebbe essere piuttosto competitiva così, anche se c’è un centrocampo particolarmente corto da andare a completare.

I soli Reijnders e Fofana non possono reggere da soli i ritmi di un’intera stagione, motivo per il quale a gennaio potrebbe arrivare un altro giocatore in quel ruolo, visto e considerato che i vari Bennacer, Musah e Loftus-Cheek non si sono (ancora) dimostrati essere all’altezza della situazione. Sarà curioso capire su che tipo di profilo il Milan andrà a puntare questa volta, anche se l’impressione è che dalle parti del quarto piano di via Aldo Rossi abbiano tutti le idee abbastanza chiare.

Stando infatti a quanto riportato Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto editoriale per TMW, a gennaio il Milan potrebbe riprovare l’affondo per Johnny Cardoso, mediano classe 2001 del Real Betis, squadra de LaLiga spagnola, che venne già valutato in estate come possibile alternativa a Youssouf Fofana in quel ruolo.

Calciomercato Milan: colpo da 25MLN

L’asse Milano-Siviglia potrebbe intensificarsi nel prossimo calciomercato invernale, visto che il Milan potrebbe entrare in trattativa con il Real Betis per Johnny Cardoso, profilo che fra le altre cose sarebbe già stato seguito e cercato in estate come anticipato.

La speranza è che in quel di gennaio il club spagnolo possa abbassare le proprie pretese, ma considerando il fatto che è uno dei giocatori più importanti della formazione di Manuel Pellegrini, ci sarà da sudare per Ibrahimovic e soci. C’è da dire che è presto, fare una valutazione adesso del giocatore è prematuro, anche se Transfermarkt riporta che il Real Betis potrebbe arrivare a chiedere fino a 25 milioni di euro, se non addirittura di più, per il cartellino di Johnny Cardoso, cifra negli standard ma che il Milan proverà comunque ad abbassare, anche perché in quel di gennaio il centrocampista potrebbe non essere l’unico pensiero della dirigenza rossonera. Staremo a vedere.