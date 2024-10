Inter in ansia per Thuram, l’infortunio preoccupa: l’annuncio

Protagonista con una splendida tripletta, la serata di Marcus Thuram sarebbe stata però rovinata da un problema tutt’altro che da sottovalutare.

L’attaccante dell’Inter è stato infatti costretto ad uscire per via di un infortunio che sarà rivalutato nei prossimi giorni e che nel frattempo preoccupa il giocatore, Simone Inzaghi ed il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps. La speranza è che il figlio d’arte possa non aver aggravato le sue condizioni uscendo praticamente subito dal campo, ma l’annuncio di Simone Inzaghi in conferenza stampa lascia intendere invece tutt’altro.

Ovvio, fasciarsi la testa prima del tempo ha poco senso, ma l’impressione è che i risultati degli accertamenti ai quali si sottoporrà Thuram nelle prossime ore possano confermare tutte le preoccupazioni del caso.

Infortunio Thuram: Inter ed Inzaghi in ansia, l’annuncio

Quella di San Siro è stata una partita piuttosto particolare e sfortunata per gli undici protagonisti in campo, visto e considerato che ci sono stati due infortuni piuttosto gravi. Il primo è quello di Duvan Zapata, per il quale si teme il peggio, mentre il secondo ha colpito il protagonista indiscusso del match, autore fra le altre cose di una tripletta: Marcus Thuram.

L’attaccante francese è stato infatti costretto ad uscire per un problema alla caviglia causato da un’entrata scellerata di un difensore avversario. Vederlo lasciare il campo sulle proprie gambe ha fatto tirare un enorme sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter, rientrati però nel limbo dell’ansia poco dopo sentendo le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi.

L’allenatore nerazzurro non è entrato in merito alla situazione, anche perché fare una diagnosi in questi casi è sempre molto difficile, quindi si è limitato a dire di essere “un po’” preoccupato per le condizioni di Thuram, anche perché quando un giocatore che fa una tripletta chiede il cambio significa che qualcosa sotto c’è, e non mai nulla di buono.

Problema alla caviglia ma sorriso in faccia: le sensazioni di Thuram

Sarà stato anche contento per la vittoria della sua squadra e la tripletta, ma nello “zoppicante” post partita di San Siro Marcus Thuram un pensiero alle sue precarie condizioni fisiche l’ha inevitabilmente fatto.

Alla specifica domanda del collega nel corso della conferenza stampa, il francese ha detto di patire un po’ di dolore dopo le sua caviglia si era girata nel corso della partita contro il Torino. Ovviamente anche per lui fare una diagnosi risulta essere piuttosto complicato, motivo per il quale l’attaccante dell’Inter ha rimandato qualsiasi appuntamento nel momento in cui arriveranno i risultati degli esami ai quali si sottoporrà nelle prossime ore. E la Nazionale? La sua convocazione non sembrerebbe essere assolutamente a rischio, anche perché ieri non ha dato il sentore di non voler rispondere.