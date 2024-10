Dybala è un problema, lo mandano via: “scelta di cuore”

Paulo Dybala sta diventando un problema serio per la Roma, visti i continui infortuni: a gennaio lo mandano via ma non va in Arabia Saudita.

L’attaccante argentino è stato vicinissimo all’addio in estate, per il passaggio in Arabia Saudita ma alla fine ha scelto di restare, per amore della Roma e di tutti i tifosi giallorossi, oltre che per non porre fine con largo anticipo alla sua carriera. La permanenza di Dybala, però, è stata un vero e proprio caos per la Roma perché gli allenatori – prima De Rossi e poi Juric – hanno dovuto cambiare totalmente il modo di fare calcio ed escludere anche qualche nuovo acquisto per far di nuovo spazio alla Joya.

Al momento Dybala è di nuovo infortunato e proprio questo è il problema più grande che crea il fantasista argentino da qualche tempo: non è mai integro al 100% e quindi ora c’è bisogno di correre ai ripari.

Roma, Dybala diventa un caso: a gennaio va via

Il futuro di Paulo Dybala è tutto ancora da scrivere e possono nascere delle complicazioni importanti da qui in avanti. La Joya è considerato fondamentale e decisivo da tutti i tifosi della Roma che anche in estate hanno fatto di tutto per convincerlo a restare ancora, ma per la società sta diventando un problema.

L’ennesimo infortunio muscolare di Dybala conferma ancora una volta quanto il suo talento sia fatto di cristallo e proprio per questo motivo la società intende cederlo il prima possibile per non continuare con questo ritmo di infortuni e ritorni in campo poco decisivi.

A gennaio si risolverà il caso Dybala e secondo le ultime notizie si sta aprendo una clamorosa pista per il suo futuro.

Dybala lascia la Roma: i Friedkin vogliono cederlo

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza a giugno con la Roma e il suo futuro sarà lontano dai giallorossi, a gennaio o in estate. Non ci sono più chance di permanenza per La Joya, per volontà dei Friedkin che già in inverno contano di trovare una soluzione, anche per motivi di bilancio.

Il futuro di Dybala potrebbe essere di nuovo in Argentina. Ha detto e ribadito a gran voce che non vuole giocare in Arabia Saudita, non vuole andare lì dove il calcio è visto solo come un mezzo per riuscire a far crescere il paese e per questo sta oensando, insieme alla famiglia, a una scelta completamente di cuore.

Il suo sogno di tornare in Argentina per concludere la carriera si potrebbe realizzare molto presto e una delle squadre che ha già fatto qualche sondaggio per Dybala è il Boca Juniors.

Dybala-Cavani al Boca Juniors: la Roma ci spera

Paulo Dybala può lasciare la Roma per tornare in Argentina. Il Boca Juniors sta iniziando a sognare la coppia d’oro formata da Dybala e Cavani e questo desiderio potrebbe realizzarsi molto presto.

Dybala al Boca Juniors ha un romanticismo innato, visto che il papà era tifosissimo degli Xeneizes e lui stesso sognava di diventare un’icona in Argentina come Riquelme, oggi presidente del Boca. La Roma spera che l’affare possa concludersi al più presto e chiede un indennizzo di 5 milioni per liberare il classe ’93 a gennaio.