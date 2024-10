Altro esonero in Serie A dopo l’ultima sconfitta: Ballardini è il sostituto

Dopo l’ultima sconfitta in campionato la dirigenza potrebbe prendere una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il complicato inizio di stagione della squadra gioca decisamente a sfavore dell’allenatore, che ora sembrerebbe essere a serio rischio esonero. Due sono le cose: o si torna a vincere e convincere o il cambio in panchina sembrerebbe essere quasi obbligatorio, anche perché se si dovesse continuare così c’è il serio rischio di mandare all’area un campionato intero.

Ovviamente la proprietà, così come la dirigenza, vuole evitare una cosa del genere, motivo per il quale in caso di esonero saprebbe già su chi eventualmente puntare: Davide Ballardini.

Altro esonero in Serie A: decisiva l’ultima sconfitta

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati, soprattutto in Italia, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la seconda panchina di questa stagione in Serie A.

L’allenatore ha infatti finito tutte le chance a disposizione con la sconfitta di ieri, tanto immeritata quanto alla fine decisiva per il suo futuro sulla panchina della squadra. Al momento nulla è ancora detto, anche perché la proprietà si dovrebbe riunione con la dirigenza nel corso di questa sosta per prendere una decisione definitiva, ma l’impressione è che alla fine si possa optare per un cambio di guida tecnica, anche perché serve dare una scossa non solo ai giocatori, ma anche a tutto l’ambiente, oramai deluso e quasi rassegnato al crudele destino che aspetta la squadra.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, la sconfitta di ieri ad Udine sa tanto di batosta, con il Lecce che potrebbe di conseguenza decidere di esonerare Luca Gotti, colui il quale dovrebbe dare una svolta alla stagione dei salentini, ma che invece sembrerebbe essere il primo a non essere in grado di trovare una soluzione a tutto questo.

Esonero deciso: il sostituto è Ballardini

L’avventura di Luca Gotti alla guida del Lecce potrebbe presto giungere ai titoli di coda, soprattutto nel momento in cui si decidesse di cambiare dopo il complicato inizio di stagione dei salentini fra Serie A e Coppa Italia.

Nel momento in cui dovesse essere esonerato l’ex Udinese, il Lecce potrebbe seriamente valutare la possibilità di portare in panchina Davide Ballardini, conosciuto in Italia per essere un eroe quando si tratta di salvezza o comunque di rialzare squadre in momenti complicati. E forse il club salentino avrebbe bisogno proprio di una figura come questa, ma non è da escludere che possano essere presi in considerazione anche profili più giovani e di prospettiva, come possano essere ad esempio Cannavaro o Pirlo. Staremo a vedere.