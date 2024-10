Pogba torna in campo: addio Juve, destinazione a sorpresa

Dopo la riduzione della squalifica a 18 mesi, che dunque si estinguerà a breve, Paul Pogba ha iniziato il conto alla rovescia per il suo rientro in campo.

Stando alle ultime notizie, però, questo non dovrebbe essere con la maglia della Juventus, nonostante i tifosi bianconeri lo stiano aspettando con grande enfasi. Il centrocampista francese, infatti, dovrebbe rescindere a sorpresa il suo contratto con la Vecchia Signora per intraprendere una nuova “prima” avventura in carriera, perché alla fine è come se per lui iniziasse un nuovo viaggio nel mondo del calcio.

Per questo motivo Paul Pogba non ha alcuna intenzione di sbagliare questa scelta, tanto importante quanto decisiva per tornare ad essere quel giocatore che tutti abbiamo ammirato.

Paul Pogba torna in campo dopo la squalifica: addio Juventus

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paul Pogba, che ieri pomeriggio sui propri canali social ha postato una foto di sé in tenuta campo con in didascalia una clessidra, facendo riferimento alla riduzione della squalifica che presto gli permetterà di tornare in campo.

Tutto bellissimo, tranne per i più romantici, perché questo potrebbe non succedere con la maglia della Juventus in dosso. Stando alle ultime notizie, infatti, passati questi 18 mesi, che dovrebbero estinguersi a marzo, Paul Pogba non vestirà più la maglia bianconera, o almeno questo è quello di cui si starebbe parlando con insistenza nelle ultime ore. Thiago Motta non ritiene essere il francese il profilo adatto al suo tipo di progetto e gioco, motivo per il quale potrebbero essere delle novità importanti a ridosso dell’anno nuovo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, è sempre meno scontata la permanenza di Pogba alla Juventus, anche dopo la riduzione della squadra, visto e considerato che il club bianconero potrebbe risolvere il maxi contratto del centrocampista francese. Il tutto potrebbe avvenire addirittura già a breve, come? O per inadempiezza contrattuale o tramite un accordo fra le parti, passaggio obbligato su cui si sta da tempo lavorando.

Destinazione a sorpresa per Pogba

Risolto il suo contratto con la Juventus, Paul Pogba sarà libero di legarsi a chi meglio crede, perché ovviamente svincolato. Dopo un anno di stop, considerando anche la sua cartella clinica, non sarà semplice puntare sull’oneroso centrocampista francese, che a quanto pare sarebbe però pronto a fare un passo indietro ed a rimboccarsi le maniche (ed aspettative economiche e non) pur di tornare ad essere subito protagonista.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, per farlo Pogba sarebbe disposto a lasciare l’Europa e ricominciare dagli Stati Uniti, in MLS, dove fra le altre cose si è già trasferito negli scorsi mesi. In quale squadra è ancora presto per dirlo, ma ci sarebbe una colonia di francesi da portare avanti ai Los Angeles FC niente male. Staremo a vedere.