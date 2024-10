Milan, via Abraham: già bloccato un altro bomber a 30 milioni

Il Milan è già impegnato sul calciomercato per trovare i calciatori più adatti a Fonseca: per la prossima stagione è pronto un nuovo attaccante.

I rossoneri hanno vissuto un inizio di stagione fatto di alti e bassi e ora stanno pian piano riprendendo la via positiva, con la speranza di poter lottare fino alla fine della stagione per la vittoria dello Scudetto, come annunciato più volte da Paulo Fonseca. Il Milan ha voglia di vincere e i calciatori ora sono tutti concentrati verso la vittoria, con l’intenzione di non perdere più terreno dalle altre concorrenti.

Intanto, però, la società si sta guardando intorno e sta cercando un nuovo attaccante da affiancare ad Alvaro Morata per la prossima stagione: sono già partiti i contatti.

Calciomercato Milan, già scelto il nuovo attaccante

Il Milan è al lavoro per migliorare sempre di più la rosa e per portare la squadra a un livello molto alto. La dirigenza ha i bilanci in ordine e per questo sta iniziando a programmare un futuro molto importante, con il possibile acquisto di tanti calciatori di livello che possano fare la differenza nel prossimo futuro.

L’acquissto di Tammy Abraham in prestito secco è stato frutto di grande emergenza ma per la prossima stagione ci sono ben altre idee nella testa dei dirigenti rossoneri e dello stesso Fonseca.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, il Milan ha già avviato i contatti per il nuovo attaccante: la scelta è già stata fatta.

Milan, chi è il nuovo 9 scelto da Ibrahimovic

Il Milan sta iniziando a programmare il futuro e ha intenzione di scegliere velocemente su quali calciatori puntare e quali no. Tammy Abraham è considerato troppo esoso per rapporto qualità/prezzo/età e per questo motivo al termine della stagione difficilmente partirà la trattativa con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti inglese. Sta facendo siuramente molto bene con il nuovo modulo ma non è adatto a costruirsi un futuro al Milan.

Il prossimo bomber del Milan potrebbe essere Santiago Gimenez. Il centravanti messicano è di proprietà del Feyenoord ma è stato vicinissimo ai rossoneri in estate, così come confermato da lui stesso in una recente intervista a ESPN.

“Il Milan ha inviato un’offerta al Feyenoord da 22 milioni nell’ultimo giorno di mercato – ha rivelato Santi Gimenez – ma non si sono trovati d’accordo quel giorno perché l’offerta era molto bassa“.

Gimenez sogna il Milan: costa 30 milioni

“Sarebbe un sogno per me giocare per il Milan“, ha concluso Santiago Gimenez parlando della possibilità di vestire i colori rossoneri, magari già a gennaio o più probabilmente in estate, quando le possibilità economiche saranno maggiori.

“Quando ero bambino sono nato con Ronaldo, Ronaldinho, Kakà e il fatto che ci sia interesse da parte di club come questo ti fa sentire importante“. Le parole di Gimenez risuonano come un richiamo al Milan per la prossima estate. Il valore del suo cartellino si aggira sui 30 milioni di euro.