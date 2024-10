Juventus: un altro infortunio grave, Thiago Motta è nei guai

Altra tegola per la Juventus, che perde un giocatore per infortunio. Dopo Bremer, infatti, per Thiago Motta c’è un’altra brutta notizia: ecco tutti i dettagli.

Ultimissime notizie Juventus. C’è lo stop per il giocatore, che ha subito questo infortunio ed è stato costretto a fermarsi a causa di questo fastidio. I tempi di recupero saranno lunghissimi, così come Bremer.

Un altro problema per Thiago Motta, che dovrà fare affidamento alle sue abilità per trovare il modo migliore per sostitutire il calciatore almeno fino alla prossima sessione di calciomercato.

E’ molto difficile, infatti, che la società possa intervenire da subito prendendo un giocatore svincolato.

Arriva la comunicazione riguardo i tempi di recupero per il calciatore, che è stato costretto a fermarsi per recuperare dal suo infortunio.

Una situazione al limite, per i bianconeri, con Thiago Motta che adesso chiede aiuto alla società che dovrà intervenire per sistemare la situazione e risolvere il problema.

Di questa vicenda, in conferenza stampa pre Cagliari, ne ha parlato lo stesso allenatore che ha lanciato un messaggio al suo giocatore che è stato costretto a fermarsi di nuovo.

Ecco le parole di Thiago Motta:

“Mi dispiace per ciò che è successo, è un momento davvero peggiore per lui. Lo stesso vale anche per Bremer. Noi dobbiamo aspettarli, tutti dobbiamo dare qualcosa in più in funzione del gruppo”.

Infortunio e tegola per la Juventus: arriva l’annuncio sui tempi di recupero

Fermo da parecchio tempo, dopo varie consultazione alla fine il calciatore ha deciso di operarsi.

Una scelta inevitabile, che consentirà allo juventino di poter tornare in campo e rimettersi in forma anche in vista del 2025. Infatti, il suo 2024 è da considerarsi concluso dopo l’operazione al ginocchio che ha svolto nei giorni scorsi a Villa Stuart.

L’intervento, eseguito dal professor Pier Paolo Mariani, è riuscito perfettamente.

Adesso Arkadiusz Milik dovrà svolgere una serie di terapie che lo porteranno a rimettersi in condizione per poter tornare a giocare.

Ecco tutti i dettagli sul rientro dell’attaccante della Juventus Milik.

Infortunio Milik: il polacco si è operato, 3 mesi di stop. La Juve torna sul mercato

Non resta dunque che attendere l’apertura del mercato invernale 2025, per poter intervenire in attacco e prendere un nuovo giocatore che possa sostituire Milik, che difficilmente resterà in bianconero.

Il giocatore, che ha già chiuso il 2024 dopo l’operazione al ginocchio, tornerà in campo fra 3 mesi. Un periodo troppo lungo che porta la società a fare delle scelte per quanto riguarda il reparto offensivo.

Serve, infatti, un vice Vlahovic per gennaio con Giuntoli che insieme ai suoi collaboratori, Pompilio e Stefanelli, è già a lavoro per portare alla corte del tecnico un profilo di assoluta affidabilità.