Juventus, problema Conceicao: il motivo

E’ il giocatore del momento e quello che sta facendo vedere è davvero incredibile ora per questo la Juventus teme che alla fine possa arrivare una beffa per Francisco Conceicao.

Il talento portoghese figlio d’arte di padre Sergio è approdato in Italia e sta cercando a 21 anni di provare a svoltare la propria carriera trovando maggiore continuità, perché adesso ci sono importanti notizie che arrivano anche in ottica di calciomercato per il futuro visto che in molti hanno seriamente notato quello che è accaduto in queste prime settimane a Francisco Conceicao con la maglia della Juventus.

Appena tornato dall’infortunio ci sono state subito grandi gioie per il giovane talento portoghese che già all’Europeo è stato decisivo in qualche azione decisiva con gol e assist. Ora ha fatto lo stesso alla Juventus andando a mettere subito lo zampino in giornate decisive perché Conceicao ha già messo a segno 2 gol e uno molto pesante.

Juventus, problema riscatto Conceicao

Pochissimi minuti giocati in Serie A e già 1 gol nella partita per lo 0-3 contro il Genoa, poi Conceicao la cosa più bella del momento della Juve attuale l’ha fatta in Champions League inventandosi un eurogol decisivo per il 2-3 dei bianconeri in rimonta e con un uomo in meno in casa del Lipsia, per la vittoria finale.

Adesso ci sono importanti notizie in ottica calciomercato perché in molti vogliono cercare di capirne di più sulla situazione contrattuale di Conceicao, visto che il giocatore è arrivato alla Juventus in prestito secco dal Porto. Infatti, il club bianconero ha preso il calciatore nei giorni finali di mercato in estate con 7 milioni di prestito secco più 3 di bonus compresi lo stipendio da pagare al giocatore.

Ora quindi in molti si chiedono ma Conceicao resterà alla Juventus e sarà riscattato o andrà a giocare altrove una volta tornato al Porto? La verità è che non c’è nessun accordo scritto per quanto riguarda un riscatto di Conceicao alla Juve, con il giocatore che tornerà quindi in Portogallo a stagione finita.

Ma c’è un accordo tra Porto e Juventus per chiudere il trasferimento di Conceicao in maniera definitiva in Italia, visto che è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro sul giocatore che sarà esercitata dalla Juve che è già convinta del proprio talento.

Per allontanare però le rivali sarà decisivo il rapporto tra il suo agente Mendes e la Juventus che vantano ottimi colloqui e affari già anche in passato. Per questo non sembra esserci pericolo, Conceicao sarà un giocatore della Juve anche nei prossimi anni.