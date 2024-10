Cessione Milan, buco da 680 milioni: stangata tremenda a Cardinale

Il Milan è passato a RedBird di Gerry Cardinale da qualche anno ma ora c’è già una nuova voce sulla cessione del club rossonero.

Il club milanese sta risalendo pian piano la china e sta arrivando a risultati importanti, in campo e anche a livello di bilancio. La società ha deciso di fare investimenti precisi dal punto di vista sportivo per ridare al popolo rossonero la possibilità di tornare a vincere trofei importanti ma allo stesso modo c’è la volontà di non sforare con situazioni economiche che potrebbero creare gravi danni in futuro.

Il futuro del Milan si scrive nelle prossime settimane e intanto si è tornato a parlare della possibile cessione del club, con la proprietà americana che potrebbe lasciare il passo a nuovi investitori.

Cessione Milan, c’è un grosso problema economico

Il Milan è passato a Gerry Cardinale e la situazione sportiva è iniziata a migliorare velocemente negli ultimi anni. Il club ha vinto uno Scudetto e ora è stabilmente in Champions League, fondamentale per gli introiti e per i bilanci. Ma evidentemente tra RedBird e l’ambiente milanista non è mai scoppiato davvero l’amore e per questo molti tifosi sperano e si aspettano un nuovo cambio di gestione.

La questione economica in casa Milan è da tenere sotto controllo perché ci sono alcune situazioni di bilancio che rischiano di compromettere sul futuro della società.

Secondo le utime notizie riguardo il futuro, il Milan può andare verso la cessione per risolvere ogni problema economico.

Milan verso la cessione? Parla Cardinale

Da tempo si parla della possibilità di una nuova cessione del Milan, da Cardinale ad altri investitori. La situazione economica del club rossonero è al centro di esaminazioni particolari perché la questione finanziaria è alla base della solidità futura del club e anche dei miglioramenti sportivi che possono esserci.

RedBird non vuole né vendere il Milan né cedere solo una quota di minoranza del club rossonero. La società è in salute, ha confermato Gerry Cardinale, e per questo motivo vuole continuare a investire nel club e tenere il passo delle altre big. Ora Cardinale deve a Elliot i restanti 680 milioni per completare l’iter di acquisizione del club rossonero ma poi no intende farsi da parte.

Il patron del club milanese ha posto due obiettivi nel suo futuro rossonero: il primo è il nuovo stadio a San Donato mentre il secondo è tornare a vincere un trofeo, cosa che non accade dallo Scudetto 2021-2022.

Maldini prova a comprare il Milan

La cessione del Milan non avverrà, questa è la volontà di Gerry Cardiale e di RedBird che vogliono tenersi stretti gli introiti che porta il club rossonero e valutare un futuro estremamente migliore, dal punto di vista economico e sportivo. I bilanci sono ormai sempre in positivo e questo lascia ben sperare ma ci sono anche questioni extra da gestire.

Paolo Maldini non ha mai mollato l’idea di poter diventare il presidente del Milan. L’ex stella rossonera si è lasciata malissimo con Cardinale e ora vuole acquistare il club attraverso l’aiuto di un fondo saudita che ha mostrato interesse. Ce la farà? Al momento studia e presto può tentare l’assalto.