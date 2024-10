Allarme Juve, truffa e frode fiscale: c’è di mezzo il Presidente

Clamorose conferme arrivano su quanto è stato scoperto in Italia dove c’è una situazione difficile ora che riguarda anche la stessa Juventus per le accuse di truffa allo Stato e frode fiscale.

L’inchiesta è appena iniziata e si sta aspettando il momento giusto per capire come andrà a finire. Perché adesso ci sono conferme in merito a quello che può accadere e che rischia di rovinare la storia della Juventus e della famiglia Agnelli. Ci sono ulteriori notizie in merito a questa vicenda davvero complicata.

Una situazione che può diventare più seria del previsto e di ciò che si pensa, perché ora si stanno completando tutti i fascicoli necessari per cercare di andare poi al processo preparati e dove riguarderà molto da vicino il mondo Juventus tutta questa situazione difficile che ora può andare a creare un altro precedenti quasi senza procedenti.

Juventus, via all’inchiesta sulla famiglia Agnelli

Una situazione davvero difficile questa che si è venuta a creare e che rischia di rovinare quella che è una grandissima storia della Juventus e della famiglia Agnelli, perché ora ci sono dei nuovi aggiornamenti decisivi in merito a quello che è stato scoperto e che può seriamente portare ad una svolta (negativa) per la storia del club bianconero.

Situazione davvero difficile e delicata quella che riguarda l’eredità di Agnelli, con ora l’inchiesta che non si è per niente conclusa e si continua a scavare su quello che può essere un presunto giro di fondi neri. Perché gli inquirenti torinesi sono sicuri di aver raccolto prove a sufficienza e indagano ormai da oltre un anno.

Si tratta di una grossa faida familiare arrivata poco dopo il sequestro da parte della Procura di Torino di 74,8 milioni di euro a John Elkann e ai fratelli Lapo e Ginevra, in quella che è l’indagine per truffa allo Stato e frode fiscale a carico dei tre eredi di Gianni Agnelli e dei loro commercialisti di fiducia, tra cui anche Gianluca Ferrero che è oggi il presidente della Juventus.

E’ per questo che continua a scavare la Procura di Torino come raccontato nei giorni scorsi da La Stampa e si cerca di capire se possano arrivare anche altre notizie preoccupanti sul mondo Juventus perché si cerca di capire anche cosa può rischiare il club bianconero. C’è il rischio di andare a processo e arrivare ad una condanna, per questo John e i suoi fratelli starebbero cercando di tentare una mediazione nello scontro frontale con la madre Margherita Agnelli.