Stangata Inter: penalizzazione e non solo, scenario nero

Le notizie sono pessime, l’Inter si trova coinvolta in una situazione molto grande e, a svelare la stangata, sono i quotidiani sportivi.

Perché la questione potrebbe non riguardare in primis solo l’Inter, ma comunque quella che è la penalizzazione possibile è soltanto la punta dell’iceberg, considerando quelle che sono le vicende che finiranno sotto il giudizio del Tribunale.

A riportare le ultime notizie da Milano, in merito alla vicenda ultra che vede coinvolta la società nerazzurra nelle indagini, sono i colleghi di Tuttosport che hanno fatto il punto sulla situazione in casa Inter, in riferimento a quella che è la situazione di vigilanza che avrà adesso l’Inter che, se non si considererà parte lesa – facendo comunque ammissione in quanto società non estranea ai fatti -, rischierà qualcosa di più di una semplice penalizzazione.

Penalizzazione e non solo: l’Inter è a rischio stangata

Potrebbe “non cavarsela” solo con la penalizzazione, l’Inter, per la vicenda che sta tenendo banco nel corso degli ultimi giorni. A dirlo sono i colleghi del quotidiano piemontese, che hanno così sviscerato le ultime sulla vicenda.

È a rischio stangata l’Inter, come riportano i media in mattinata, secondo quel che sarà l’inchiesta, è di poter vedere l’amministrazione vigilata. Questo, sia per Inter che per il Milan e, in questo momento storico, sarebbe un fatto gravissimo per le società di Milano.

La situazione preoccupa e non poco la società Inter che, ad eccezione di Marotta che ha provato a rispondere ad alcune domande spinose, in questo momento tace in merito alla vicenda, non esponendosi con alcun comunicato ufficiale sul proprio sito. E così anche il Milan, ma entrambi i club, rischiano la pesante sanzione con penalizzazione.

Cosa rischia l’Inter? Scenario nero per il club

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, lo scenario sarebbe più nero che azzurro per il club di Milano. Perché, qualora dovesse essere confermato il legame con gli ultra, si dovranno prendere provvedimenti, per quanto recita la Giustizia Sportiva all’interno delle proprie normative in Serie A. E questo obbligherebbe il club non solo a vedere la propria amministrazione vigilata, ma anche la possibile esclusione dalle coppe, con punti decurtati sull’attuale classifica.

Ultime sull’Inter: il club chiamato a collaborare

L’Inter dovrà collaborare sulle indagini, come riportato in mattinata, dovendo fare chiarezza su più punti e distaccandosi da quella che è l’organizzazione del tifo. Perché dovrà considerarsi parte lesa, collaborando eventualmente sui fatti a sua conoscenza. Siamo solo all’inizio, in ogni caso, di quello che viene definito come “scenario nero” per il club interista.