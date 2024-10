Serie A, club venduto a nuovi proprietari: a gennaio subito 3 colpi

Possibile colpo di scena in Serie A con una cessione immediata di un club pronto a finire nelle mani di nuovi proprietari che possono dare una svolta al progetto.

Adesso c’è la conferma per la cessione di un club di Serie A che può arrivare seriamente in queste prossime ore. Perché la svolta può esserci dopo le dichiarazioni ufficiali che sono arrivate direttamente da uno dei massimi esponenti del club italiano che ha avvisato tutti dopo il confronto con i tifosi.

Proprio in queste ore si è parlato tanto di quella che è la vendita di un club di Serie A che vuole cambiare il trend di questi ultimi mesi e provare a cambiare le cose. Sono già stati fatti altri investimenti in altri campionati e per questo motivo che dopo aver comprato club stranieri ora può arrivare la cessione in Serie A.

Cessione Serie A, pronto il cambio di proprietà: 3 colpi subito

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e sono anche ufficiali in merito a quella che sarà la cessione di un club di Serie A che è pronto a cambiare tutto perché ora possono esserci conferme anche in merito a dei nuovi accordi che possono esserci da un momento all’altro.

Si è parlato tanto delle responsabilità in casa Genoa dopo quello che è accaduto in queste prime settimane di stagione dopo un mercato deludente per i tifosi che hanno visto andar via i propri migliori giocatori una volta chiusa una straordinaria campagna abbonamenti. Ora però è pronto a cambiare le cose il club italiano che si prepara ad una nuova svolta.

A raccontare tutto è stato Andres Blazquez, CEO del Genoa, che è tornato a parlare a Il Secolo XIX e confermato che il club è pronto a nuovi orizzonti. Infatti, ci sono delle novità in arrivo per il club ligure che può cambiare le carte in tavola. Novità importanti proprio in merito alla cessione del Genoa che è pronta a vendere secondo il CEO o accogliere nuovi soci per investire.

Vedremo nei prossimi mesi quindi se il Genoa sarà venduto o avrà altri proprietari per cercare di dare una svolta economica al progetto. Intanto, sempre Andres Blazquez ha confermato che nel mese ddi gennaio ci saranno 3 acquisti per il Genoa. Un sostituto di Malinovskyi dopo l’infortunio, un’alternativa a Messias sulla trequarti e un nuovo attaccante.