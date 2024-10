Scontri ultras: è stata un’imboscata, si giocherà a porte chiuse

Si torna a parlare di ultras e tifosi italiani, ma questa volta è diverso da quanto successo di recente.

Le notizie di dominio pubblico che riguardano i tifosi organizzati dell’Inter e delle vicende legate alla società interista, così come quella di Milano, non sono fonte di news che riguardano la mattinata di venerdì 4 ottobre. Non che non se ne parli, ma è sugli scontri tra i tifosi che si analizzano i fatti che hanno riguardato il club nerazzurro, nell’imboscata che è stata raccontata, in Europa.

Per il match valevole in Champions League, i tifosi nerazzurri sono stati protagonisti di quello che viene definito come un agguato vero e proprio, un’imboscata e non per modo di dire, considerando che gli ultras violenti hanno deciso di uscire fuori dai cespugli per cominciare a picchiare i supporters presenti. Scenario che, negli stadi – e anche fuori a quanto pare -, non vogliamo proprio più vedere. E neanche l’Uefa che, ancor di più di quanto sta disponendo la Serie A, prenderà provvedimenti serissimi sulla vicenda.

Scontri tra ultras in Europa: è stata un’imboscata, la vicenda

La vicenda è stata spiegata, per quanto successo in Europa, nell’imboscata che ha visto un ferito, anche se non è grave.

Per fortuna si è evitata la tragedia, in eventi che la Uefa non consentirà più, andando a punire anche i club a seguito del “legame” con il tifo, riconducibile appunto alla squadra in questione.

Come riportato da Calcioatalanta, i tifosi nerazzurri sono state vittime di una vera e propria imboscata in Germania. Il motivo è folle, se si pensa a quello che è successo, con i tifosi tedeschi che sono praticamente spuntati fuori dai cespugli, nel parcheggio dello stadio dello Schalke, proprio al fine di aggredire i supporters della Dea.

Aggressione ai tifosi, cos’è successo in Germania

Si giocava il match tra Shakhtar-Atalanta, nel campo neutro in Germania. Sbagliata la scelta dello stadio neutro, a quanto pare, perché è a causa del legame tra i tifosi dell’Atalanta e quelli dell’Eintracht Francoforte – c’è un gemellaggio tra le due tifoserie -, i tifosi dello Schalke hanno deciso di fare una vera e propria imboscata ai tifosi bergamaschi, con una trentina di tifosi ultras proprio del club tedesco che hanno scelto di aggredire i presenti. Sono scattati gli arresti, sono ben quattro tra i tedeschi. Per fortuna, senza conseguenze fisiche, c’è solo un ferito tra i tifosi della Dea, che non risulta grave.

Scontri ultras: conseguenze durissime, la sanzione

Le conseguenze saranno durissime per i tifosi dello Schalke, con un provvedimento esemplare. Attraverso le confessioni agli interrogatori, riconducibili ai “motivi di tifo”, gli ultras dello Schalke potrebbero così condannare il proprio stadio a giocare senza tifosi, per diverse giornate, vedendo l’impianto a porte chiuse per i match casalinghi del club tedesco.