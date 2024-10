Novità choc per il calciomercato: la Serie A rischia il fallimento

Il calciomercato è sempre l’argomento più caldo che riguarda la Serie A e tutto il mondo del calcio che ora rischiano grosso verso il futuro.

La situazione legata al mercato e agli introiti del mondo del calcio è molto difficile da gestire perché ci sono continuamente grosse novità che la FIFA e la UEFA stanno mettendo in atto per provare a incrementare l’aspetto economico. Ma stanno nascendo grossi problemi perché ora gran parte del mondo del calcio, Serie A compresa, rischia il fallimento totale.

È appena arrivata una sentenza UE che sconvolge il calciomercato e tutte le regole che erano state scritte e adottate fino a questo momento.

Sentenza UE choc: il calcio rischia il fallimento

Il caso Lassana Diarra è arrivato al suo atto conclusivo e ora rischia di sconvolgere totalmente il mondo del calcio. L’ex giocatore di Real Madrid e Chelsea aveva rescisso senza “giusta causa” il contratto con la Lokomotiv Mosca nel 2014 ed era stato condannato dalla FIFA a risarcire il club russo con oltre 30 milioni di danni. Ma non potè firmare con lo Charleroi perché la FIFA bloccò il trasferimento.

Oggi è arrivata una sentenza che potrebbe essere storica per il mondo del calciomercato perché la Corte UE ha dato ragione all’ex calciatore che ora dovrà ricevere un indennizzo milionario per i danni subiti.

E lo stesso succederà per tutti gli altri calciatori che hanno subìto questo tipo di trattamento dalla UEFA. E tutto ciò porterà anche al trasferimento gratis dei calciatori.

Calciatori senza più cartellini: trasferimenti gratis ovunque vogliano

La Corte UE ha deliberato in favore di Lassana Diarra contro le norme FIFA sui trasferimenti e potrebbe essere la fine del calcio come lo conosciamo ad oggi. Sostanzialmente la posizione lavorativa dei calciatori sarà contrattualmente uguale a quella di ogni altro individuo.

Secondo la sentenza, un calciatore può andare da un club all’altro senza riconoscere pagamento. Quindi non ci sarà più alcun costo del cartellino per il trasferimento dei calciatori, che potranno liberamente “licenziarsi” dalla squadra di appartenenza per firmare il nuovo accordo.

In questo modo, quindi, verranno favoriti solamente i calciatori e i procuratori che guadagneranno dai trasferimenti, ma verranno indeboliti enormemente ed economicamente le società.

Serie A in pericolo: ora rischia il fallimento

Con questa nuova sentenza i club si impoveriranno sempre di più e questo rischia di creare un turbinio di difficoltà impossibili da superare per il calcio italiano. La Serie A è già uno dei campionati più poveri d’Europa, considerando i top campionati, e senza gli introiti legati al mercato sarebbe sempre peggio.

La Serie A rischia il fallimento. La sentenza UE compromette i conti dei club italiani che non sono minimamente riusciti a migliorare l’aspetto economico negli ultimi anni e ora rischiano grosso.