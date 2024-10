Juventus, trovato il sostituto di Bremer: arriva a gennaio

Il brutto infortunio di Bremer cambia i piani della Juventus e adesso un nuovo rinforzo è pronto ad arrivare alla corte di Thiago Motta. Il colpo si chiuderà a gennaio.

Si è parlato tanto della possibilità di andare ad investire già ora per un nuovo profilo dopo la triste notizia in merito all’infortunio di Bremer che si è rotto il crociato e starà fuori tutta la stagione. Il recupero del centrale brasiliano sarà lungo e per questo motivo che si considera già chiusa la sua annata, con la possibilità di tornare solo la prossima stagione.

Adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano la possibilità per il club di prendere un nuovo giocatore in quella zona di campo. Sembrava si potesse puntare su Sergio Ramos o altri giocatori svincolati, ma non sarà così. La Juventus punta già al nuovo calciatore per sostituire l’infortunato Bremer e a gennaio si può chiudere.

Calciomercato Juventus, sostituto Bremer a gennaio

Servirà chiaramente un altro giocatore in quella zona di campo per una questione numerica. Perché la stagione è lunga e ci saranno tante partite da affrontare, per questo motivo che la Juventus è pronta a prendere un nuovo difensore a gennaio per sostituire Bremer.

L’infortunio del centrale brasiliano obbliga la Juve a valutare delle nuove strategie e per questo motivo che ora si pensa ai prossimi mesi e a chiudere un accordo senza troppa fretta. C’è tempo per sostituire Bremer e a gennaio si può fare.

Si tratta di un profilo che piace da tempo alla Juventus e che può arrivare proprio nel mercato di gennaio perché la società può anticipare il suo arrivo che poteva essere destinato ad approdare in bianconero il prossimo anno. Ora però con l’infortunio di Bremer si può già chiudere nel mercato di gennaio per Jonathan Tah.

Il centrale tedesco del Bayer Leverkusen è forte fisicamente e piace tanto alla Juve che ci stava già pensando da mesi per prenderlo a zero il prossimo anno visto che è in scadenza di contratto nel 2025 e non vuole rinnovare. Su Tah c’è anche l’Inter da diverso tempo e anche altri club, ma ora la Juve può beffare tutti.

Vedremo quindi se con un accordo tra Juventus e Bayer Leverkusen per pochi milioni si può anticipare il trasferimento di Jonathan Tah che vestirebbe con piacere la maglia bianconera.