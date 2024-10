Inzaghi lascia l’Inter nel 2025: c’è dietro un club di Premier

Possibile colpo di scena in Serie A dove c’è Simone Inzaghi che al termine della stagione può trovare un accordo con l’Inter per dire addio e firmare con un nuovo club di Premier League.

Una possibile bomba di calcio mercato quella che può riguardare il giovane allenatore italiano che dopo aver vinto già tanto in Italia con Lazio e Inter adesso può essere pronto ad una nuova super avventura, una di quelle sfide che possono segnare la propria vita e carriera. C’è un club di Premier League che fa sul serio con Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi è in scadenza di contratto con l’Inter nel 2026, eppure il suo addio può essere anticipato di un anno se dovesse concretizzarsi seriamente l’accordo con il club inglese che vuole provare ad avviare un nuovo e importante progetto con lui in panchina.

Calciomercato: Inzaghi via dall’Inter nel 2025, chi allenerà

Vedremo se nelle prossime settimane si possa concretizzare questa possibilità per Simone Inzaghi che può andare via dall’Inter e dall’Italia per firmare in Premier League dove c”è un nuovo club pronto a puntare su di lui.

Secondo le ultime notizie che rivelano i colleghi di Manchester Evening News c’è un concreto interesse da parte del Manchester United su Simone Inzaghi come prossimo allenatore. Ormai il tempo di Ten Hag sembra finito e da un momento all’altro può arrivare l’esonero per il tecnico olandese.

Il Man Utd però pensa a Inzaghi come nuovo allenatore per provare a dare una scossa all’ambiente che da anni vive una situazione deprimente. Sono, infatti, ben 11 anni che non arriva la vittoria del campionato, con l’ultima stagione dove i Red Devils che hanno conquistato la Premier League risale al 2012-13.

Ora può essere stato individuato proprio in Simone Inzaghi l’allenatore giusto per il Manchester United che crede fortemente nelle sue abilità e ha studiato in tutti questi anni la crescita dell’allenatore che dopo aver ottenuto grandi risultati con la Lazio si è ripetuto ed è andato anche oltre migliorandosi di gran lunga con l’Inter.

Non ha dubbi la stampa inglese che affianca il nome di Simone Inzaghi al Manchester United come allenatore per la prossima stagione, il tecnico dell’Inter però per andare via dovrà trovare un accordo con i nerazzurri e non è del tutto da escludere considerando che è in scadenza 2026 e potrebbe non esserci una nuova trattativa per un altro rinnovo.