Ufficiale, la FIFA annuncia una terza finestra di mercato: la data

Cambia la regola del calciomercato. Arriva la terza sessione in una stagione sportiva: ecco tutti i dettagli svelati dalla Fifa. C’è l’annuncio sulla nuova finestra, svelate le date.

Ancora stravolgimenti nel mondo del calcio. Importante novità in vista del 2025, con le società che potranno operare anche in una terza sessione di calciomercato.

E’ il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ad introdurre questa regola. Una notizia che, di sicuro, farà piacere agli operatori di mercato, un po’ meno agli allenatori che da sempre si sono lamentati del mercato aperto durante la stagione sportiva.

E’ il quotidiano sportivo spagnolo Marca a rilanciare questa notizia, riguardo la sessione extra di calciomercato.

Una terza finestra di trasferimenti, oltre a quella estiva ed invernale. Intervento necessario per alcune big del calcio mondiale, che infatti avranno questa possibilità anche in virtù della partecipazione al prossimo Mondiale per Club che inizierà il 15 giugno e terminerà il 13 luglio.

In attesa di conoscere tutte le novità su questa nuova competizione targata FIFA, arriva la notizia riguardo l’arrivo di una terza sessione di calciomercato. La FIGC parteciperà?

Terza sessione di calciomercato: come funziona?

Secondo le ultime notizie, pare che Infantino abbia darto il via libera a questa soluzione proprio per consentire alla società di poter migliorare le squadre in vista dell’avvio del Mondiale per Club.

Sessione extra calciomercato a giugno: vale solo per le squadre che partecipano al Mondiale per club?

Non è chiaro se sarà una sessione esclusiva per le società partecipanti alla competizione oppure sarà valida per tutte.

Le date della terza sessione di calciomercato sono state fissate dal 1 al 10 giugno. In questo periodo potranno essere risolti anche i rinnovi dei contratti, dei giocatori che hanno il loro accordo in scadenza al 30 giugno.

Calciomercato aperto a giugno: importante novità per 32 squadre del Mondiale per Club

La Fifa sta organizzando la super competizione, che vedrà protagoniste le migliori squadre al mondo di tutti i continenti. Un evento unico che si svolgerà nel 2025.

Intanto, per favorire le società, si è deciso di aprire il calciomercato nel mese di giugno. Nelle prossime settimane è attesa la risposta della Figc su questo argomento, in caso contrario le società italiane non potranno operare nella sessione extra di mercato.