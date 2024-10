Sinergia fra i due presidenti: stanno comprando il club rossoblù

Lo storico club italiano sembrerebbe finalmente intravedere la luce infondo ad un tunnel che non finiva praticamente mai.

Stando alle ultime notizie, infatti, due presidenti rivali potrebbero rimboccarsi le maniche e portare in salvo la società, guarda un po’ il destino. Unitisi in società, questi imprenditori starebbero iniziando a portare avanti le discussioni per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club, che da qualche mese a questa parte verserebbe in situazioni sportive, ma soprattutto economiche, disastrose.

L’intenzione di definire un accordo c’è tutta, da ambo le parti, ma come spesso accade in questi casi, le trattative nascondono delle insidie che a lungo andare potrebbero anche far saltare l’operazione.

Stanno comprando il club rossoblù

Importanti novità arrivano in merito al futuro sportivo e societario dello storico club italiano, al momento in condizioni piuttosto critiche, sotto ogni punto di vista. Il calcio nazionale perderebbe una piazza super importante nel momento in cui la società dovesse fallire, ma c’è chi starebbe lavorando per far si che una cosa del genere non accada.

Stando alle ultime notizie, infatti, due presidenti, numeri uno di rivali fra le altre cose, sarebbero pronti a presentare una prima offerta per l’acquisizione del club, che nel corso di questi mesi ha inevitabilmente perso valore a fronte dei problemi che si è ritrovato ad affrontare. Al momento ancora nulla di ufficiale, se non solamente ufficioso, ma l’impressione è che da qui a qualche giorno la situazione possa iniziare seriamente a smuoversi, anche perché sarebbero stati interpellati legali e banchi, a dimostrazione del fatto che qualcosa sotto ci sia.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Antenna Sud, un gruppo di imprenditori, capitanati da Raffaele Niutta (ex presidente Angri ed Afragolese) e Franco Mango, attuale presidente del Pompei, avrebbero mostrato un forte interesse nei confronti dell’acquisizione del Taranto, attualmente ultimo in classifica nel girone C di Serie C.

Vogliono comprare il club, interesse manifestato: le ultime

Niutta e Mango vogliono fare loro il Taranto grazie all’aiuto di un gruppo di investitori che finanzierebbero parte di questo importante investimento. Il club ionico attualmente riversa in condizioni sportive e societarie deplorevoli, motivo per il quale i due vorrebbero rimboccarsi le mani e riportare questa storica società ai fasti di un tempo.

Come si può immaginare, però, la faccenda è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché quando c’è di mezzo un passaggio di proprietà gli imprevisti sono tantissimi. Al momento, comunque, sembrerebbe esserci solo le intenzioni delle parti di sedersi la tavolo ed iniziare a parlare, anche perché alla fine il tutto è ancora ad una fase embrionale, nonostante sia prevista a brevissimo una prima offerta ufficiale da parte del fondo italoamericano per il Taranto. Staremo a vedere.