Serie A, nuovo caso plusvalenze: altri 10 punti di penalizzazione?

La Giustizia Sportiva è pronta ad intervenire e ora, come già capitato un paio di anni fa quando la Juventus è stata penalizzata di 10 punti è in arrivo un’altra stangata.

Uno dei principali club italiani è finito nei guai e potrebbe pagare a caro prezzo quanto fatto sia in campionato che in Europa, perché questo può costare proprio l’esclusione dalle prossime competizioni europee come già è accaduto con la Juventus e la Champions League scippata per non aver rispettato le norme con il caso plusvalenze.

Adesso un’altra società del nostro campionato italiano di Serie A rischia forte per quello che sarebbe accaduto nelle ultime ore, ci sono importanti notizie a riguardo e bisognerà capire come sistemare al meglio questa situazione. Perché ora può esserci un forte rischio per una società di calcio in Italia che dovrà dare spiegazioni o pagherà a caro prezzo quanto accaduto.

Plusvalenze Serie A, altro caso e penalizzazione

Il momento è davvero complicato per il club e i suoi tifosi, perché ora tutti nell’ambiente temono il peggio. Su tutto c’è una sanzione importante che può condizionare il campionato di Serie A e il progetto del club con una penalizzazione.

Perché c’è un precedente proprio di qualche anno fa quando alla Juve furono tolti 10 punti in classifica Serie A portando poi il club bianconero all’esclusione dall’Europa. Ora la storia sembra potersi ripetere. Saranno settimane di grande attesa queste.

C’è il serio rischio penalizzazione per la Roma in Serie A visto ciò che è accaduto. Il club giallorosso è accusato di aver mascherato permute come compravendite. Si parla di evasione e plusvalenze per la Roma con la Guardia Di Finanza che fa accuse molto pesanti e questo può portare ad una sanzione forte per i giallorossi.

Pare che il club giallorosso sia finito in guai seri perché ora la Finanza ha esaminato i bilanci dal 2016 al 2021 e qualcosa non torna. Eppure, da Roma respingono tutte le accuse: «Cifre sbagliate» con il proprietario Dan Friedkin che cerca di proteggere e tutelare il proprio club.

Ad un inizio di stagione già turbolento si sono aggiunte accuse gravi che possono portare anche ad una penalizzazione per la Rom in termini di punti in classifica Serie A.

Nella stagione 2022-2023 proprio la Juventus ha pagato dopo l’inchiesta Prisma che ha fatto luce sui conti del club bianconero e ora la storia può ripetersi con la Roma che è chiamata già oggi a dimostrare alcune operazioni che sono finite nel mirino. Si parla di conti che non tornano tra i 17 fino a un massimo di 34 milioni.

Adesso si leggono le carte e si indaga per arrivare alla verità.