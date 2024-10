Mercato Milan: bloccato un centrocampista, arriva a gennaio

Svolta a sorpresa da parte della dirigenza, che convince la società a chiudere l’operazione e a portare al Milan il giocatore. Ecco tutti i dettagli.

Arrivano importanti novità relative al futuro del calciatore sudamericano, protagonista della sua Nazionale anche nel corso dell’ultima Copa America.

Vecchio pallino della dirigenza rossonera, è tornato di moda in queste ultime ore visto che il club ha mosso dei passi importanti per prenderlo a gennaio 2025. Una soluzione per Paulo Fonseca, che può completare il reparto con l’ingaggio del giocatore che ha tutte le carte in regola per fare la differenza nel campionato italiano.

Osservato speciale della dirigenza, finalmente il club è uscito allo scoperto riguardo l’interesse nei confronti del giocatore che resta in pole per diventare il nuovo centrocampista del Milan.

La società ha rotto gli indugi e dopo gli iniziali apprezzamenti dell’estate scorsa, è tornata in corsa per prendere il giocatore che è un obiettivo dichiarato del club che è alla ricerca di un calciatore dalle sue caratteristiche.

Infatti, i ben informati ritengono il profilo del sudamericano quello ideale per la tipologia di gioco di Paulo Fonseca che ha bisogno di un centrocampista a maggior ragione dopo il grave infortunio di Bennacer.

L’operazione, dunque, può andare in porto già nella prossima sessione di mercato invernale a gennaio 2025.

Chi prende il Milan nel mercato di gennaio a centrocampo?

Non ci sono sorprese sul nome che è quello del giocatore colombiano, protagonista anche con la sua Nazionale.

Apprezzato da Moncada, che aveva provato a prenderlo già in estate, il profilo è tornato di moda per i dirigenti rossoneri che questa volta intendono portare avanti l’operazione e mettere il giocatore a disposizione di Paulo Fonseca.

Classe 2000, è nel pieno della sua maturazione calcistica. La Serie A rappresenterebbe una grande occasione per il connazionale di James Rodriguez che ha fatto parte della Colombia nell’ultima Copa America.

Richard Rios adesso può davvero lasciare il Brasile per andare al Milan: ecco la valutazione del giocatore.

Richard Rios al Milan? Nuovi aggiornamenti

La concorrenza è davvero folta, visto che il centrocampista del Palmeiras è seguto anche da alcune società inglesi e spagnole. Ovviamente, non sarà facile ingaggiarlo ma i brasiliani non hanno escluso la cessione del calciatore.

Servirà una super offerta per portare al Milan Richard Rios. Nel contratto del colombiano con il Palmeiras c’è una clausola rescissoria dal valore di circa 60 milioni di euro. Di sicuro il club non accetterà una proposta inferiore al valore della clausola.