Juventus, Bremer 7 mesi out: prendono il sostituto dagli svincolati

Brutte notizie per la Juventus con il tragico infortunio di Bremer che rischia di aver finito in anticipo la stagione per la possibile rottura del crociato e si guarda nella lista svincolati per il sostituto.

In queste prossime ore può arrivare la conferma definitiva dell’infortunio di Bremer che sembra essere più lungo del previsto perché il giocatore brasiliano uscito in lacrime per un ko al ginocchio in Lipsia – Juventus di Champions League è pronto a sottoporsi ai dovuti accertamenti che potrebbero purtroppo confermare l’analisi.

Adesso però ci sono notizie negative in merito a quello che può essere la situazione legata al ginocchio del difensore bianconero che rischia seriamente di finire ora la sua stagione e per questo motivo che la Juventus dopo l’infortunio di Bremer può tornare su diversi giocatori nella lista svincolati da poter prendere per cercare di non avere una rosa corta nel momento decisivo ella stagione.

Juventus, infortunio Bremer e colpo dagli svincolati

Adesso è un momento decisivo perché nel giro delle prossime ore può arrivare l’ufficialità della rottura del crociato di Bremer e la Juventus dovrà comprare un nuovo giocatore a quel punto se vorrà evitare problemi di emergenza in difesa dovrà provare a fare un nuovo investimento, consderando i giocatori di un certo livello che ci sono nella lista svincolati che alla Juve possono far comodo.

Sono diversi i giocatori svincolati che possono firmare con la Juventus dopo l’infortunio di Bremer da un momento all’altro. Perché il club bianconero sta valutando seriamente quello che può andare a fare nelle prossime ore con una scelta che può essere decisiva.

Tra i nomi più di spicco c’è sicuramente Sergio Ramos più volte accostato alla Juventus e alla Serie A in questi anni di carriera e ora può diventare la vera grande occasione. Occhio alla scelta che può accadere da un momento all’altro perché ci sono novità molto importanti sul fronte calciomercato.

Oltre a Sergio Ramos però la Juve può anche pensare ad altri profili di grande esperienza e alcuni che hanno anche già giocato in Serie A come ci sono Matip e l’ex Torino Djidji.

Le prossime ore ci diranno di più in merito alla scelta della Juventus e vedremo se alla fine uno tra Sergio Ramos, Matip, Djidji, Soumaoro, Kjaer, Manolas, Maksimovic o Fazio possano approdare in bianconero dopo l’infortunio di Bremer.