Fiorentina, Palladino a rischio: sostituto a sorpresa per Commisso

Il colpo di scena che non ti aspetti, perché la Fiorentina di Rocco Commisso ha investito tanto in estate e ora non arrivano le risposte che ci si aspettavano da Raffaele Palladino.

Ha puntato tanto sul nuovo giovane allenatore la Fiorentina che ha visto la sua crescita di quanto fatto con il Monza e si aspettava una classifica diversa in Serie A dopo le prime giornate dove il calendario era anche alla portata. Adesso però ci sono delle nuove notizie su Palladino che può essere a rischio esonero.

Infatti, la situazione può essere più complicata del previsto per il giovane allenatore che in questo momento si dovrà giocare proprio il suo futuro nelle prossime partite e ci si aspetta un segnale diverso da parte del club viola nella prossima partita di campionato. C’è il big match Fiorentina – Milan dove Palladino dovrà dimostrare il suo meglio.

Adesso la Fiorentina vuole risposte, più di tutto il presidente Rocco Commisso che si aspetta una grande partita e un risultato positivo da parte dei viola nella prossima gara e sarà proprio Palladino a dover dare risposte o sarà tutto più complicato per andare avanti insieme.

Fiorentina, Palladino in discussione: sostituto a sorpresa

Arrivano aggiornamenti su quello che è accaduto perché si parla del caso Palladino a Firenze dove lo stesso Commisso sta cercando di capire se il giovane allenatore della Fiorentina è l’uomo giusto per il suo progetto.

Attenzione alla svolta inaspettata che può esserci a Firenze dove si parla del caso Palladino con la Fiorentina in riflessione. Infatti, secondo ViolaNews, non è uscito per niente sorridente dallo stadio dopo la partita contro l’Empoli il proprietario Rocco Commisso e ora sono ore di riflessioni su Palladino che può andare via se nelle prossime partite non darà il giusto segnale di svolta.

Tra i vari allenatori disponibili la Fiorentina può puntare su Sarri o Allegri qualora non dovessero esserci i presupposti per continuare insieme a Palladino ancora a lungo. Sarà proprio il numero uno del club Commisso a fare le dovute valutazioni per il bene del futuro viola.

Vedremo alla fine se realmente Commisso possa pensare di puntare su Sarri o Allegri in caso di addio di Palladino. Al momento è in discussione il lavoro dell’allenatore che dovrà dimostrare di poter invertire il trend altalenante dove dopo 6 giornate c’è stata solo 1 vittoria in campionato.