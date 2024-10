Ultimatum all’allenatore: esonero entro domenica, scelto il sostituto

Le difficoltà dei club italiani sono ormai all’ordine del giorno e per questo si rischiano continuamente nuovi esoneri; c’è un nuovo annuncio.

Tante squadre che stanno rischiando parecchio in questo periodo dell’anno, con la stagione che è ormai entrata nel vivo e non c’è più la giustificazione di squadre ancora non rodate e poco pronte agli ostacoli che si presentano di settimana in settimana. Pian piano stanno aumentando i pericoli e per questo molti allenatori rischiano l’esonero.

Ovviamente i primi colpevoli dei momenti negativi sono proprio gli allenatori, che si addossano tutte le colpe e rischiano il licenziamento in tronco se i risultati iniziano a calare e a diventare sempre meno positivi.

Esonero già annunciato? Le ultime

Il calcio italiano è sempre ricco di sorprese e di novità che riguardano il futuro degli allenatori, spesso al centro di polemiche e di cortocircuiti per motivi che riguardano i risultati poco convincenti.

Le squadre di tutte le categorie rischiano dei grandi cambiameti, e siccome è trascorso già più di un mese dll’inizio della stagione, non ci sono più “prigionieri” e gli esoneri ora diventano vera e propria realtà. Ci sono ancora delle situazioni da aggiustare per poter andare avanti nel migliore dei modi con la rosa così costruita.

Le ultime settimane sono state difficili e i risultati poco felici hanno portato a una classifica complicata che non è ben accetta dai tifosi.

Catanzaro, esonero per Caserta? Parla Polito

Il Catanzaro di Fabio Caserta ha iniziato malissimo la stagione. Il club calabrese, che lo scorso anno ha rischiato anche di essere promosso in Serie A facendo un clamoroso doppio salto dalla Serie C, in questo momento si trova al sedicesimo posto in classifica, con appena 7 punti nelle prime 7 giornate, frutto di una vittoria e quattro pareggi.

Fabio Caserta rischia l’esonero dal Catanzaro? Assolutamente no, secondo quanto riferisce il direttore sportivo del club Ciro Polito che in conferenza stampa ribadisce che “anche in caso di risultato negativo contro il Modena, non sarebbe in discussione“.

“Con Caserta dialogo sempre“, ha sottolineato il direttore sportivo Ciro Polito “per capire cosa si può migliorare, ma le scelte sono sempre sue“. Quindi le difficoltà della stagione del Catanzaro sono da attribuire pienamente all’allenatore e alla squadra.

I tifosi vogliono l’esonero di Caserta

I tifosi del Catanzaro sono già stufi dell’inizio di stagione così complicato e temono che i sogni di gloria possano rimanere tali dopo una stagione vissuta a sognare in grande. E molti di essi sui social network si sono scagliati già contro l’allenatore e vogliono il suo esonero.

In molti vogliono Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Catanzaro, ritenuto un allenatore di grande spessore e capace di poter risollevare la squadra in vista del futuro.