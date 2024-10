Serie A, club a rischio fallimento: 34 milioni di debiti

Grosso pericolo per un club di Serie A che ora rischia grosso perché sono troppi i debiti accumulati e ora la situazione può sfuggire di mano e c’è grande ansia per la società.

Sarebbe pronta una grossa stangata per un club italiano che ora può seriamente finire nei guai e c’è la possibilità che il progetto attuale possa crollare dopo che sono stati fatti dei grossi investimenti. Un momento davvero difficile per il club di Serie A che rischia il fallimento del progetto.

Momento davvero difficile per il club che può ritrovarsi in una situazione molto complicata da un momento all’altro che può costare caro e portare la società a fare delle scelte obbligate. Perché ora un club di Serie A rischia davvero grosso.

Seri A, club a rischio fallimento: la situazione

Momento difficile per un club italiano che ora rischia davvero tanto, perché ci sono delle nuove notizie che arrivano in merito a questa vicenda che mette un club di Serie A a rischio fallimento. Il progetto potrebbe cadere dopo una batosta di questo tipo.

Vedremo se nelle prossime ore possa arrivare un aggiornamento importante in merito a questa situazione che ora è scoppiata fuori e mette tutti in grande ansia in casa Roma con il rischio fallimento del progetto per una possibile multa salatissima da dover pagare e che porterebbe poi a fare delle scelte diverse dal punto di vista economico.

Prima di tutto ci sarebbero dei tagli che possono portare all’addio di alcuni giocatori, di quelli top che possono essere messi da parte per cercare di rientrare. Ora è la Roma che rischia fino a 34 milioni di euro di multa perché la Guardia di Finanza come raccontato da La Repubblica, ha esaminato i bilanci della Roma dal 2016 al 2021 concludendo che la società ha commesso una ‘dichiarazione infedele’.

Un serio guai per il club di proprietà dei Friedkin a cui vengono contestate due diverse operazioni contabili: la prima che riguarda le permute mascherate da compravendite, la seconda sono le svalutazioni eccessive di alcuni giocatori. Una vicenda che mette a serio rischio la Roma in serie A.

Sotto osservazione della Guardia di Finanza sono finite le operazioni come lo scambio Luca Pellegrini-Leonardo Spinazzola, già nel mirino della Procura di Roma, ma anche la svalutazione di giocatori come Diawara, Pedro, Pastore, Nzonzi, Dzeko, Perotti, Leandro Castan e H’maidat.

Manovre che avrebbero prodotti maggiori costi per la Roma e ora è tutto nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe confermare le conclusioni della Guardia di Finanza e richiedere un pagamento esemplare per la Roma che rischia sanzioni pesanti.