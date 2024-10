Penalizzazione Milan: anticipata la sentenza

Il caso ultra si fa sempre più intenso e uno dei principali quotidiani ha anticipato cosa accadrà al Milan.

Questa mattina, infatti, il tema caldo è quello che riportano tutti i media nazionali e lo hanno fatto all’indomani delle sfide giocate dai club di Milano, con il Milan protagonista dopo la sconfitta per mano del Leverkusen che complica e non di poco la classifica totale del nuovo format della Champions League, considerando che i rossoneri sono fermi a zero punti.

Ma se da una parte c’è il campo, sul quale hanno provato a concentrarsi i rossoneri, dall’altra c’è la questione del caso ultra che tiene banco a Milano. Una situazione molto complessa e che potrebbe riguardare non solo l’Inter, ma anche il Milan, in quelli che poi sono i rischi sulla penalizzazione in Serie A, analizzati principalmente dai colleghi de Il Corriere dello Sport, che ne ha spiegato i motivi attraverso gli articoli della Giustizia Sportiva.

Sentenza Milan: rischio penalizzazione per il caso ultra

Rischia la penalizzazione in classifica il Milan, in quella che potrebbe essere poi una sentenza storica in Serie A.

Negli anni precedenti e per diversi motivi, si è vista la penalizzazione della Juventus – una importantissima penalizzazione in quanto alla sentenza per i punti persi dai bianconeri – e che obbligarono il club a rinunciare alle coppe in Europa, nella stagione 2023/2024.

Stessa sorte che potrebbe capitare dunque ai club di Milano, attraverso una sentenza che andrebbe a tagliare in due quella che è la stagione, già complessa per motivi sportivi, che stanno vivendo le due squadre. Il Milan in particolare, proprio adesso, che si sta risollevando in classifica e che rischia di vedersi togliere i punti dalla stessa.

Milan, penalizzazione in classifica: il motivo

Come riportato dal quotidiano e della stessa fonte dunque, il Milan rischia seriamente la penalizzazione in classifica e il motivo, spiegato attraverso gli articoli della Giustizia Sportiva, è chiaro. Il coinvolgimento eventuale della società dei rossoneri, sulla questione del capo ultra, obbligherebbe gli organi competenti ad emettere sentenza che, in quel caso, porterà appunto alla penalizzazione in classifica, per la Serie A, del Milan. E questo poi porterebbe anche all’esclusione dalle coppe. Insomma, le indagini sono appena cominciate e andranno avanti, ma il Milan, così come l’Inter, rischia seriamente la penalizzazione.

Quanti punti toglierebbero al Milan? Le ipotesi sulla penalizzazione

Anticipa la sentenza possibile sul Milan, riguardo al penalizzazione, la fonte che spiega cosa rischiano i rossoneri. Dall’uno ai dieci punti decurtati alla classifica, rientra in queste possibilità la sentenza sul Milan, per quanto riguarda il caso ultra che tiene banco nel corso di questi giorni.