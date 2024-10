Indagini Ultras, penalizzazione Milan e Inter: l’annuncio e il motivo

Le indagini sugli Ultras di Inter e Milan e sui rapporti con le due società vanno avanti e rischiano di portare una pesante penalizzazione ai due club.

La situazione legata ai due club rischia di diventare sempre più calda e complicata perché non ci sono buone sensazioni circa quello che potrà succedere nel futuro immediato dei due club e anche di tutti gli indagati che ora rischiano grosso. Gli inquirenti stanno ascoltando anche calciatori e dirigenti come persone informate sui fatti e questo lascia immaginare che molto presto potrebbero arrivare anche batoste per le due squadre e i tesserati.

Ci sono novità importanti e recenti che riguardano possibili penalizzazioni per le due squadre, ora finite sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

Indagini Ultras: coinvolte anche Inter e Milan

Le indagini sulla questione Ultras sono ancora in corso e ogni giorno portano a novità importanti e sempre più complicate che possono stravolgere la vita dei due club e anche dei personaggi coinvolti, come calciatori e dirigenti che sono stati ascoltati come persone informate sui fatti.

I pm di Milano sono già all’opera e vogliono vederci chiaro sui rapporti reali tra i gruppi Ultras e i tesserati di Milan e Inter, ma anche sul coinvolgimento diretto delle due società che ora rischiano davvero grosso.

Secondo le ultime notizie, infatti, Inter e Milan rischiano una penalizzazione molto pesante.

Penalizzazione Inter e Milan: parla l’ex Procuratore Pecoraro

Il Milan e l’Inter ora rischiano una penalizzazione. Le indagini, come detto, proseguonon a spron battuto e si fermeranno solo quando si avrà tutta la verità sul banco, che potrebbe essere molto scottante. C’è chi è finito già in manette e chi sta decidendo se patteggiare o meno. Oggi ci sono stati i primi colloqui con gli Ultras che, però, hanno preferito non rispondere ad alcuna domanda degli inquirenti.

L’ex procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, ai microfoni di Radio CRC ha spiegato la situazione e i possibili risvolti anche su Inter e Milan che ora possono rischiare una penalizzazione.

“Se sono coinvolti personaggi appartenenti alla società – ha spiegato l’ex Procuratore – si potrebbe procedere con penalizzazioni o sanzioni disciplinari dal punto di vista sportivo”.

Indagini su Inter e Milan: Inzaghi riceve il Tapiro d’Oro

Tra le persone coinvolte e ascoltate dai pm come informate sui fatti c’è anche Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter che ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, esattamente come era accaduto a Fedez nella giornata di ieri.

Simone Inzaghi è finito al centro dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan per aver ricevuto le pressioni di uno dei capi ultras dei nerazzurri che chiedeva all’allenatore di procurargli più biglietti per la finale di Champions League.