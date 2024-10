Zanetti inchiodato dalle intercettazioni: cosa rischia l’Inter

È vero e proprio caos attorno all’ambiente nerazzurro e, il campo, non è l’unico fattore osservato in questo momento sull’Inter.

Perché provano a dimenticare la vicenda legata alle indagini, i nerazzurri, con Javier Zanetti che ha dribblato le domande dei giornalisti presenti all’uscita del pranzo Uefa per quella che è la giornata di oggi tra Inter-Stella Rossa, nella seconda giornata di Champions League.

Ci sono nuovi dettagli sull’indagine che sulla quale la Procura di Milano sta lavorando e questa volta viene fuori il nome anche di Javier Zanetti. La notizia, in giornata, è stata riportata dai colleghi di SportMediaset.

Intercettazione telefonica: c’entra anche Zanetti, la notizia

Il vice-presidente dell’Inter, raggiunto dai giornalisti all’esterno del pranzo Uefa di oggi, non ha risposto alle domande. Non solo, non incrociando neppure lo sguardo ai colleghi presenti a Milano, ha “tirato dritto” senza incrociare lo sguardo di nessuno dei presenti.

Inter e Milan, in quella che è l’indagine della Procura di Milano, hanno visto azzerati i vertici del tifo organizzato. Ma in questo momento, stando alle notizie, coinvolto nella vicenda ci sarebbe anche Javier Zanetti, per una telefonata intercettata dello scorso 26 maggio 2023.

Viene fatto anche il suo nome quando, parlando con l’altro ex nerazzurro, Marco Materazzi, il capo ultrà dell’Inter avrebbe “spifferato” di aver sentito Javier Zanetti, proprio per una vicenda che riguardava il tifo organizzato.

Cosa ha detto su Zanetti? L’intercettazione col capo ultrà è chiara

Come riportato dalla stessa fonte, in una conversazione resa nota agli atti nell’inchiesta di Milano, il capo ultrà dell’Inter avrebbe detto a Marco Materazzi di aver sentito Javier Zanetti. Il motivo del contatto col vice-presidente dell’Inter sarebbe legato al “monitoraggio” da parte della Polizia, in merito alla situazione della Curva nerazzurra. Da Zanetti, avrebbe infatti saputo di esser sotto controllo per la situazione legata all’autunno 2022, quando perse la vita lo storico ultrà dell’Inter, in quello che risulta essere un omicidio, Vittorio Baiocchi. L’indagine con Zanetti protagonista dell’intercettazione, in ogni caso, sarà approfondita considerando che questa telefonata, rischia di essere la “prova” del legame tra i fatti in Curva e Zanetti.

Cosa rischia l’Inter sull’indagine?

Secondo quanto si riporta, l’Inter ad ogni modo, rischierebbe di essere penalizzata o sanzionata dal Tribunale, con conseguenze poi in Serie A. Chiaro che, per ora, è tutto molto prematuro. Ma di fronte a tali indagini, qualora dovessero inchiodare all’Inter, saranno da chiarire poi in altra sede, quelle che saranno le questioni in casa nerazzurra, con la società che sarebbe poi colpevole dei fatti dei quali è indagata. Per ora però c’è il campo, il campo europeo che l’Inter spera di godersi in una vittoria contro la Stella Rossa, per provare a “dimenticare” quanto sta succedendo fuori dal terreno di gioco.