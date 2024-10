Tegola per i nerazzurri, l’esterno si fa male prima della Champions

Quando parte la musichetta della Champions League è difficile staccarsi davanti alla Tv. Le italiane sono pronte a scendere in campo anche se con qualche difficoltà di troppo legata agli infortuni.

Perché ora ci sono delle importanti e nuove notizie che arrivano riguardo un altro giocatore che si è fatto male e che non sarà a disposizione dell’allenatore e dei suoi compagni di squadra per la prossima partita. Una vera tegola per i nerazzurri che perdono per infortunio l’esterno e ora si cerca di capire quante partite resterà indisponibile.

Tra le italiane pronte a scendere in campo ci sono Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna e ora tutte si giocano qualcosa di importante perché si parla di quello che può accadere nelle prossime ore in merito alle scelte di formazione degli allenatori. Occhio però al colpo di scena che può arrivare ed è dietro l’angolo, con gli imprevisti come gli infortuni.

Champions League, salta la partita per infortunio

Un altro giocatore sarà assente perché i nerazzurri che stanno avendo problemi con gli infortuni ora devono contarne un altro di giocatore che si è fatto male. Una brutta batosta per l’allenatore a pochissime ore dalla prossima partita di Champions League che diventa importantissima per il club.

Continuano i problemi per l’Atalanta di Gasperini con altri infortuni da dover registrare all’infermeria. Perché sono finiti ko alcuni tesserati nelle ultime ore e sicuramente non saranno a disposizione per diverse partite. Su tutti si fanno i nomi di Brescianini che avrà un lungo stop e ora anche un altro giocatore è andato ko.

Proprio in queste ore in allenamento si è fatto male Matteo Ruggeri per l’Atalanta e l’infortunio complica le cose. Altri nuovi problemi in casa Atalanta con la squadra di mister Gasperini che deve cercare di ritrovare risultati che mancano e dovrà farlo con qualche uomo in meno.

Tegola per l’Atalanta che perde per infortunio Ruggeri e non partirà per la partita Shakhtar Donetsk-Atalanta per restare in città a Bergamo e tentare il recupero già per la prossima partita. Se non dovesse farcela per lui il recupero ci sarà direttamente dopo la sosta.

Attenzione a quello che può quindi accadere con l’Atalanta che spera di recuperare l’infortunato Matteo Ruggeri almeno per il campionato dopo che sarà costretto a saltare la gara di Champions League.