Serie A, doppia tegola: infortunio e guaio al Fantacalcio

Non c’è pace per i fantallentori, anche quando c’è in campo la Champions League e l’Europa, non solo la Serie A.

Perché la notizia riguarda uno dei calciatori del Fantacalcio che, come riportato nella serata di martedì primo ottobre, è finito KO a causa del suo infortunio secondo quanto annunciato dallo stesso club che ha pubblicato una nota ufficiale.

Piove sul bagnato per il club italiano perché non c’è solo un infortunato nella notizia che riguarda la stessa squadra che, in un comunicato ufficiale e congiunto, ha spiegato cosa è successo.

Infortunio e doppia tegola in Serie A: brutte notizie per il Fantacalcio

Ad accogliere la brutta notizia legata al doppio infortunio non solo l’allenatore in questione, bensì anche per tutti i Fantallenatori in Italia.

Perché, per chi li ha presi entrambi al Fantacalcio, è tegola vera e propria considerando che sono due fedelissimi della formazione titolare. E adesso, in attesa di conoscere quelle che saranno le scelte per il prossimo week-end, vanno monitorate condizioni e tempi di recupero.

A riportare le condizioni sull’infortunio del calciatore dopo Genoa-Juve è il club in questione che ha così annunciato cos’è successo non solo ad uno dei suoi centrocampisti, bensì a due calciatori del proprio organico.

Doppio infortunio dopo Genoa-Juve: le condizioni, c’è lesione

Secondo quanto si ricostruisce, non solo un centrocampista si è fermato dopo Genoa-Juve. Oltre all’infortunio di Milan Badelj, anche Morten Frendrup si è fermato a causa di una lesione muscolare di basso grado al polpaccio destro. Sicuramente sarà assente contro l’Atalanta, nella partita che si giocherà nel week-end contro l’ex Gian Piero Gasperini. La speranza di Alberto Gilardino, in ogni caso, è quella di riaverlo a disposizione in vista della partita di ritorno dopo la sosta. Per quanto riguarda Badelj, invece, la lesione muscolare è al flessore della coscia sinistra.

Quando torna il calciatore? La notizia sui tempi di recupero

Per entrambi i calciatori dunque, l’assenza nella sfida con l’Atalanta, ma poi i tempi di recupero possono essere diversi per le diverse situazioni che hanno. Per quanto riguarda Frendrup, potrebbe rivedersi nell’immediato, ma sempre sul finale di ottobre, dopo la pausa a causa della sosta per le Nazionali. Per quel che concerne invece l’ex Fiorentina e non solo, Badelj, i tempi di recupero potrebbero essere leggermente più lunghi, con la possibilità di tornare soltanto a novembre. Da capire quante partite salterà il centrocampista centrale.