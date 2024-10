Prendono David a zero, c’è l’accordo: Inter e Juve beffate

Il giovane attaccante canadese è considerato uno degli attaccanti di grande prospettiva perché ora arrivano aggiornamenti sul futuro di Jonathan David pronto a firmare con una nuova squadra.

Il calciatore è pronto ad una nuova avventura perché ci sono importanti notizie che arrivano e che riguardano la scelta del giocatore di andare a vestire una nuova maglia proprio dalla prossima stagione, considerando che David è in scadenza nel 2025 con il Lille. Il bomber da diversi anni è considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo e adesso può arrivare una vera svolta.

Anche in Italia tantissime squadre penano a lui da diverso tempo e ora ci sono delle novità molto importanti che può riguardare quello che può accadere a David in questo prossimo futuro. Perché il giocatore è pronto a dare una svolta alla propria carriera lasciando la Francia e il suo attuale club per trovare nuovi stimoli altrove.

Tante le società che l’hanno messo nel mirino anche in Premier, Bundesliga e Liga, oltre alla Serie A dove ci sono Inter e Juventus che sono da diversi mesi in contatto con lui e il suo agente per la firma definitiva e prenderlo a zero. Ora può arrivare la vera svolta per David.

Calciomercato: David pronto a firmare

Possibile colpo di scena per il futuro perché tra qualche mese può già arrivare la svolta visto che David può firmare da svincolato con il suo prossimo club da gennaio in poi per approdare in estate poi gratis con un nuovo club.

E’ per questo che la Juventus e l’Inter cercano di chiudere l’affare con il giocatore perché prendere David a zero dagli svincolati potrebbe risultare un vero colpo di scena. Occhio adesso a quello che può accadere perché un nuovo club si è intromesso tra le due italiane che sembravano aver chiuso per lui.

Infatti, proprio nelle ultime ore il noto quotidiano spagnolo Sport vicino alle vicende del Barcellona parla di un inserimento per prendere David a zero dopo che a giugno 2025 scadrà il suo contratto con il Lille.

Il club spagnolo è alla ricerca di un nuovo attaccante con le giuste caratteristiche che possa prendere il posto di Lewandowski in questi prossimi anni e sembra proprio che David sia l’obiettivo numero uno del Barcellona.

Dinanzi ad un’offerta del Barcellona per Inter e Juventus diventerebbe difficile riuscire a prendere Jonathan David.